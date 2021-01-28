Uzay turizmi: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda konaklamanın bedeli belli oldu
ABD merkezli uzay turizmi şirketi Axiom Space, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) konaklamanın bedelini açıkladı.
NASA, ESA ve daha bir çok uzaj ajansından astronotlara ev sahipliği yapan ISS bu defa turistlere ev sahipliği yapacak.
ABD merkezli uzay turizmi şirketi Axiom Space, dört kişiden oluşan bir mürettebatı Ocak 2022’den önce ISS'ye göndereceğini açıkladı.
NTV'nin Al Jazeera'ya dayandırdığı haberine göre, turistler sekiz günlük bir konaklama için ISS'ye gönderilecek.
Ekipte, Axiom Space’in başkan yardımcısı ve eski NASA astronotu Michael López-Alegría, ABD'li girişimci Larry Connor, Kanadalı yatırımcı Mark Pathy ve İsrailli girişimci Eytan Stibbe bulunuyor.
Aynı habere göre, yolculuğun bedeli ise kişi başı 55 milyon dolar yani yaklaşık 410 milyon TL.
Mürettebatın uzay istasyonuna yolculuğu, Elon Musk’ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX’in Crew Dragon kapsülü ile gerçekleşecek.
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