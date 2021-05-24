Uzman Çavuş Eyüp Gergin Pençe-Şimşek Harekatı’nda şehit düştü!
Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında helikopterden inişi sırasında yaralanan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Eyüp Gergin kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit düştü.
Pençe-Şimşek operasyonları hız kesmeden devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı’ndan acı haber geldi.
“BÜTÜN MÜDAHALELERE KARŞIN KURTARILAMADI”
Bakanlık yaptığı açıklamada, “Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 23 Mayıs 2021 tarihinde icra edilen havadan ikmal faaliyetinde bir kahraman silah arkadaşımız helikopterden inişi sırasında yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan bütün müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit olmuştur.”
Bünyan Belediye Başkanlığından şu açıklama yapıldı;
'Eyüp Gergin, 23.05.2021 tarihinde Irak’ın Kuzeyinde bulunan Kelaspi Dağı üs Bölgesinde ikmal faaliyeti esnasında helikopter palinin çarpması sonucu şehit olmuştur.
Şehidimiz bugün Bünyan Bayramlı Camisinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Bünyan Mezarlığı Şehitliğinde toprağa verilecektir. Allah’tan rahmet ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun.'
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