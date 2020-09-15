Uzmanından toz fırtınasında maske uyarısı: Bu bireyler çok dikkatli olmalı

15 Eylül 2020 Salı, 09:26

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu,"Tozlu Kuşak" olarak tanımlanan Afrika, Orta Doğu ve Asya çöllerinin ortasında yer alan Türkiye’yi etkisi altına alan toz ve kum fırtınası için uyarıda bulundu.

Akkoyunlu, toz ve kum fırtınasındaki toz bulutlarına maruz kalan kişilerde hem enfeksiyon hem de alerjik reaksiyon riskinin arttığına dikkati çekti.

"ÇOK DİKKATLİ OLMALI"

Özellikle astım ve koah yani solunum yolu hastalığı olan kişiler daha fazla tehlike altında olduğunu vurgulayan Akkoyunlu, “Kronik rahatsızlığı ve astım geçmişi olan bireyler de çok dikkatli olmalı. Toz ve kum fırtınası anında nefes darlığı ile karşılaşabilir. Kum fırtınalarının içinde yer alan toz zerrecikleri ağız ve burun yoluyla akciğere doğru hareket edebilir ve ciddi sağlık sorunları yaratabilir.” ifadelerini kullandı.

"MÜMKÜNSE DIŞARI ÇIKILMAMALI"

Akkoyunlu, kum ve toz fırtınası ve oluşturduğu yoğun toz bulutunun solunum yolu hastalıklarını şiddetlendirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kum ve toz fırtınası anında sokağa çıkan veya bu olaya maruz kalan solunum hastalarının rahatsızlıklarının şiddetlenmesine ve alevlenmesine neden olabilir. Bu nedenle özellikle kronik solunumsal hastalığı olanların bu toz bulutları geldiği zaman kesinlikle bu havayı solumamaları gerekiyor. Mümkünse dışarı çıkmamalarını, evlerindeki kapı ve pencereleri tamamen kapatmalarını tavsiye ediyorum. Zorunlu hallerde balkona bile çıkarken mutlaka maske kullanılmalıdır. Zaten pandemi sebebiyle takılan maskeyi bu durumdan ötürü takmaya devam etmeleri gerekiyor."

Toprağın bereketinin kum ve toz fırtınası sebebiyle arttığını aktaran Akkoyunlu, “Ankara’da oluşan kum ve toz fırtınasının medyaya düşen görüntüleri gündemde. Bu doğa olayları Afrika ve Orta Doğu’dan, Anadolu ve başka yerlere doğru göç eden bir toz dağılımından kaynaklanıyor. Türkiye’de tam da bu durumundan ortasında kalıyor. Hem bitki örtüsünün şekillenmesi, çeşitlenmesi hem de toprağın bereketlenmesi adına çok değerli bir doğa olayı olmasına karşı, ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu sebeple dikkatli olmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.