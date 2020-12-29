Uzmanlar öneriyor: Koronavirüse karşı mutlaka tüketilmesi gereken beş besin

29 Aralık 2020 Salı, 18:24

NTV'de yer alan habere göre, dünyanın etkisi altına alan korona virüs salgınında bağışıklığını güçlendirmek isteyenler için farklı ülke ve üniversitelerden uzmanlar tüketilmesi gereken gıdaları sıraladı.

İşte bilim insanları tarafından Covid-19 karşı etkili olabileceği belirtilen 5 gıda:

1-TON BALIĞI

Tavsiye eden kurum : Bohai Üniversitesi, Çin

Konserve ton balığı, Türkiye’de dahil olmak üzer tüm dünyada tüketilen popüler besinler arasında yer alıyor. Omega-3 ve protein içeriği yüksek olan iyi bir B12 vitamini kaynağı olan ton balığının korona virüse karşı da vücudu güçlendirebileceği düşünülüyor.

Çin’de yer alan Bohai Üniversitesi’nden araştırmacılar, ton balığı temelli 142 peptidin hem Mpro hem de ACE2 arasındaki etkileşimlere müdahale edebileceğini ortaya koydu. Konuya ilişkin açıklama yapan, British Dietetic Association (BDA) sözcüsü Hannah Whittaker, “Araştırma, ton balığı (EM) içindeki bir proteinin bir ACE2 reseptörüne tutunduğunu ve potansiyel olarak SARS-CoV-2 bağlanmasını engelleyebileceğini gösteriyor. İnsanlar daha fazla ton balığı yemenin Covid-19’u durduracağını düşünebilir, ancak aşırı ton balığı tüketimi yüksek cıva içeriği nedeniyle sağlık üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir” ifadelerini kullandı.

2-BİTTER ÇİKOLATA VE ÜZÜM

Tavsiye eden kurum: North Carolina Eyalet Üniversitesi, ABD

Flavanoller, yeşil çay, misket üzümleri, bitter çikolata, yaban mersini ve şarap gibi birçok farklı gıda ürününde bulunan bir grup kimyasal bileşiğe deniliyor. 60 yaşın üzerindeki insanlarda kan dolaşımı ve gelişmiş zihinsel çeviklik dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları ile ilişkilendirilen maddeye ait flavan-3-ols olarak bilinen bir alt grubun, korona virüsle savaşmaya yardımcı olabileceği belirtildi.

3-KEFİR

Tavsiye eden kurumlar: Mısır Alexandria Üniversitesi ve Suudi Arabistan Prenses Nourah bint Abdulrahman Üniversitesi

Fermente süt ve tahıllardan yapılan ve ayran benzeri bir içecek olan kefirin iyi bir protein ve kalsiyum kaynağı olması nedeniyle korona virüs enfeksiyonuyla savaşmasına izin veren çeşitli antiviral özelliklere sahip olduğunu belirten bir çalışma sundu. Araştırmacılar, araştırmada 'kefirin bir anti-enflamatuar ajan görevi görebileceğini, bu nedenle sitokin fırtınasını önlemede etkili olabileceğini belirtti.

4-NİSİN

Tavsiye eden kurum: Visva-Bharati Üniversitesi, Hindistan

Nisin, bir bakteri tarafından üretilen ve birçok konserve üründe bulunan doğal bir gıda koruyucusuna deniliyor. İşlenmiş peynir, sütlü tatlılar, süt, fermente içecekler, et ve konserve yiyecekler gibi çeşitli ürünlerde kullanılıyor. Hintli akademisyenler yaptığı çalışmada, nisin H'nin, ACE2 reseptörüne erişmek için potansiyel bir rakibi olarak hareket ettiğini ve bu nedenle Covid-19’un insan hücrelerine bağlanmasını ve hücrelere girişi durdurduğunu buldu” değerlendirmesini yaptı.

5-DENİZ YOSUNU

Tavsiye eden kurum: Swansea Üniversitesi, İngiltere

Karragenan, kırmızı renkte olan ve 19. yüzyılda İrlanda'da solunum rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılan yenilebilir bir deniz yosunu türüne deniliyor.

Bitkinin aynı zamanda çeşitli burun spreylerinin içinde yer alıyor. Swansea Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, iyota-karragenan bazlı burun spreylerinin korona virüslere karşı etkin olduğu gösteriyor. “Eğer plasebo kontrollü klinik çalışmanın sonuçları beklediğimiz gibi çıkarsa, deniz yosunu içeren burun spreyleri Covid-19 ile mücadelede ekstra bir önleme stratejisi olarak kullanılabilir” dedi. İngiltere’de yer alan King's College of London Üniversitesi’nden Doktor Saray Berry, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri içeren besinleri dengeli bir şekilde tüketmenin vücudun genel sağlığı için faydalı olduğunu ancak hiçbirinin Covid-19’a karşı sihirli bir değnek olmadığı konusunda uyardı.