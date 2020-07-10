V tipi toparlanma için henüz erken
Merkez Bankası yatırımcı ve ekonomistlerle telekonferansta buluştu. Ekonomide toparlanmanın başladığını ancak V tipi toparlanma için henüz erken olduğuna vurgu yapıldı.
Merkez Bankası yönetimi yatırımcı ve ekonomistlerle bir araya gelerek ekonomiye ilişkin öngörülerini konuştu. “Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı” diyen Merkez Bankası, ancak V tipi hızlı bir toparlanma için erken olduğunu açıkladı.
Temmuz 2016’dan beri bu toplantıları gerçekleştiren Merkez Bankası ilk kez telekonferans yöntemiyle yaklaşık 200’e yakın yerli ve yabancı katılımcıyla biraraya geldi. “Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirler, finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptı” yorumunu yapan Merkez Bankası, şu mesajları verdi:
- Türkiye’de sağlık sisteminin diğer ülkelere göre güçlü yapısı pandeminin ekonomi üzerinde olumsuz etkilerini sınırladı.
SİNYALLER UMUT VERİCİ
- Kredi büyümesindeki ivme yılın ikinci yarısında azalabilir. İmalat ve ihracat sektöründeki toparlanma öngörülenden daha güçlü.
- Umut veren sinyaller var ama V tipi toparlanma demek için erken. Sorunlu kredilerdeki artış sınırlı. Enflasyondaki arz tarafından gelen baskının geçici olduğunu düşünüyoruz.
- İhracat öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanıyor, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor.
- Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptı.
- Pandemi süreci ile ilgili olarak birim maliyetlerdeki artışlar çekirdek enflasyon trendinde bir artışa yol açsa da normalleşme süreci ile birlikte talep yönlü dezenflasyonist etkiler daha belirgin hale gelecek.
Video Haberler
- 'Bizden önce kadının adı yoktu diyenler iyi izlesin'
- Yandaş 'karnımı doyuramıyorum' diyen yurttaşı hedef aldı
- Minibüs şoförünü öldüresiye böyle dövdüler!
- Kick boks antrenörü, kadını böyle korudu!
- Karayolunda skandal görüntüler! Cep telefonuna kaydetti
- Yurttaşın 'kırmızı et' itirafı gündem oldu!
- Kuğulu Park'ta Tanal, polis engelini böyle yıktı
- Metroda maske takmama kavgası kamerada!
- Avukatlardan üç dakikalık alkışlı eylem
- İddia uğruna canından oldu