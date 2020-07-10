V tipi toparlanma için henüz erken

10 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

Merkez Bankası yönetimi yatırımcı ve ekonomistlerle bir araya gelerek ekonomiye ilişkin öngörülerini konuştu. “Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı” diyen Merkez Bankası, ancak V tipi hızlı bir toparlanma için erken olduğunu açıkladı.

Temmuz 2016’dan beri bu toplantıları gerçekleştiren Merkez Bankası ilk kez telekonferans yöntemiyle yaklaşık 200’e yakın yerli ve yabancı katılımcıyla biraraya geldi. “Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirler, finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptı” yorumunu yapan Merkez Bankası, şu mesajları verdi:

- Türkiye’de sağlık sisteminin diğer ülkelere göre güçlü yapısı pandeminin ekonomi üzerinde olumsuz etkilerini sınırladı.

SİNYALLER UMUT VERİCİ

- Kredi büyümesindeki ivme yılın ikinci yarısında azalabilir. İmalat ve ihracat sektöründeki toparlanma öngörülenden daha güçlü.

- Umut veren sinyaller var ama V tipi toparlanma demek için erken. Sorunlu kredilerdeki artış sınırlı. Enflasyondaki arz tarafından gelen baskının geçici olduğunu düşünüyoruz.

- İhracat öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanıyor, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor.

- Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptı.

- Pandemi süreci ile ilgili olarak birim maliyetlerdeki artışlar çekirdek enflasyon trendinde bir artışa yol açsa da normalleşme süreci ile birlikte talep yönlü dezenflasyonist etkiler daha belirgin hale gelecek.