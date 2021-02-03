Vakıfbank Katar Şubesi için faaliyet izni aldı
Vakıfbank Katar Şubesi için, Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) tarafından şubenin faaliyete geçmesine izin verildiğini duyurdu.
Bankadan KAP'a yapılan açıklamada "QFCRA tarafından şubenin faaliyete geçmesine 2 Şubat 2021 tarihi itibarıyla izin verilmiştir" denildi.
Kaynak:Reuters
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