Vakıfbank Katar Şubesi için faaliyet izni aldı

Vakıfbank Katar Şubesi için, Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) tarafından şubenin faaliyete geçmesine izin verildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2021 Çarşamba, 16:29
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Bankadan KAP'a yapılan açıklamada "QFCRA tarafından şubenin faaliyete geçmesine 2 Şubat 2021 tarihi itibarıyla izin verilmiştir" denildi.

Kaynak:Reuters


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