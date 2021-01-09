Vali açıkladı: İstanbul'da vaka sayısının en çok düştüğü ilçeler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2021 yılının ilk filyasyon toplantısının ardından İstanbul'da vakaların en çok düştüğü ilçeleri açıkladı.

DHA
09 Ocak 2021 Cumartesi, 09:54
Vali açıkladı: İstanbul'da vaka sayısının en çok düştüğü ilçeler
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2021 yılının İstanbul'daki ilk filyasyon toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya paylaşımında, "Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de. En az düşüş ise; Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda." ifadelerini kullandı. 



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