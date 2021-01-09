Vali açıkladı: İstanbul'da vaka sayısının en çok düştüğü ilçeler
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2021 yılının ilk filyasyon toplantısının ardından İstanbul'da vakaların en çok düştüğü ilçeleri açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2021 yılının İstanbul'daki ilk filyasyon toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Vali Yerlikaya paylaşımında, "Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de. En az düşüş ise; Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda." ifadelerini kullandı.
Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 9, 2021
Her geçen gün vaka sayımız azalıyor.
Geçen haftaya oranla en çok düşüş;
Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi’de.
??En az düşüş ise;
Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu’nda.??-??? pic.twitter.com/tpAitMUCsA
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