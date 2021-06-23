Van merkezli 3 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
Van merkezli 3 ilde, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Ekipler, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek' suçundan Van merkezli Şırnak ve Malatya'da 10 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 3'ünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
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