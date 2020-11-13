Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 29 yaralı
Van'ın Tuşba ilçesinde sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.
Yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyrukluları taşıyan, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Van-Erciş kara yolunda yoldan çıkarak devrildi. Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Yaralılar, Van'daki hastanelere kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Valilikten yapılan açıklamada, Tuşba ilçesi Timar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Çakırbey Mahallesi mevkisinde, sürücülüğünü B.A'nın yaptığı 04 D 5370 plakalı minibüsün saat 07.30 sıralarında devrildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kazada, araç şöförü hafif yaralanırken yabancı uyruklulardan 2'si hayatını kaybetmiş 29'u yaralanmıştır. Araç sürücüsü B.A. gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."
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