Venedik Film Festivali’nin ana yarışma jürisi açıklandı
Venedik Film Festivali’nin jürisinde Cate Blanchett’in yanı sıra Christian Petzold, Ludivine Sagnier ve Cristi Puiu gibi isimler yer alacak.
Bu yıl 77. kez düzenlenecek Venedik Film Festivali’nin Altın Aslan yarışma jürisinin başkanlığını Cate Blanchett’in yapacağı daha önce duyurulmuştu.
Cate Blanchett’e eşlik edecek isimler de açıklandı. Jüride üç yönetmen yer alıyor: Alman sinemacı Christian Petzold, İngiliz sinemacı Joanna Hogg ve Romanya’dan Cristi Puiu.
Bu isimlerin dışında jüride Fransız oyuncu Ludivine Sagnier, Avusturyalı romancı Veronika Franz ve İtalyan yazar Nicola Lagioia da yer alacak.
Festivalin Horizons (Ufuklar) bölümünün jüri başkanlığını ise Fransız sinemacı Claire Denis üstlenecek. Aynı jüride ABD’li yapımcı Christine Vachon, İspanyol yönetmen Oskat Alegria, İtalyan yönetmen Francesca Comencini ve İsrailli yapımcı Katriel Schory de bulunacak.
77. Venedik Film Festivali 2-12 Eylül tarihlerinde yapılacak.
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