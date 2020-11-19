Vergi ve prim borçları yapılandırmasının ayrıntıları neler?
Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la vergi ve prim borçları yapılandırılıyor. Borçlarının yapılandırılması ile Covid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amaçlıyor.
Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek Cumhurbaşkanı’nın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 6, 12 veya 18 taksitle ödenebilecek.
BORÇLAR OCAK 2021 İTİBARIYLA ÖDENMEYE BAŞLANACAK
Yapılandırmadan faydalanmak isteyenler gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi gibi pek çok kalem için en fazla 18 taksitle borçlarını ödeyebilecekler. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.
TAHSİLAT ÖN PLANDA
Onaylanan 7256 sayılı yapılandırma kanununun diğer yapılandırma kanunlarından farkı matrah artırımı olmaması. Yasa, temel olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel idarelere, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları’na (YİKOB) olan borçların yapılandırılmasına yönelik hükümleri içeriyor. Düzenlemeyle beraber idari para cezaları ve vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçlar ise kapsamda değil.
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