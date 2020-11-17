Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de

17 Kasım 2020 Salı, 07:58

Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabiliyor ve 18 taksitte ödeme kolaylığı getirildi.

İLK TASİT ÖDEMESİ OCAK 2021'DE

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021’de gerçekleştirilecek.

Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek.

Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırma kapsamında olacak.

Yasa, istihdama yönelik de düzenlemeleri içinde barındırıyor.

Buna göre, Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde işten çıkarılanlar ile kayıt dışı çalışanları, iş yerlerinde fiilen yeniden çalıştıran ve buna ek ilave istihdam sağlayan işverene nakti ücret desteği verilecek.

KONAKLAMA VERGİSİ ERTELENDİ

Varlık barışı ile yurt dışından getirilecek altın ve dövizden vergi alınmayacak.

Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'ye ertelendi.

Salgın nedeniyle cezaevlerindeki hükümlülere uygulanan izin sürelerinin uzatma sayısı ise 3'ten 7'ye çıkarıldı.