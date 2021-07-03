Vinç operatörü Hıdır Akyol, çalıştığı DP İnşaat şantiyesinde işverenin şiddetine maruz kaldı
Toplu İş Makinaları Operatörler Derneği üyesi Hıdır Akyol (54) vinç operatörü olarak çalıştığı DP İnşaat şantiyesinde işveren konumunda olan R.B. tarafından dövüldü. Burnu kırılan Akyol’un her gün bir operasyon geçirdiği öğrenildi.
Hıdır Akyol, Emniyet’e verdiği ifadesinde sigortasının yapılmaması üzerine R.B. ile tartıştığını anlattı.
Akyol, “Daha sonar kule vinci kullanmaya başladım. O sırada inşaat bekçisi vincin sepetine binerek inşaatın en üstüne çıkmak istedi. Ben bu durumun iş güvenliğine aykırı olduğunu ve yapamayacağımı söyledim. Yanındaki R.B. ise ‘Burası benim, istediğimi yaparım’ dedi. Bende vincin güvenliğini alıp işi bırakmak istedim. O sırada bekçi beni tuttu. R.B. ve iki oğlu da saldırdı. Beni öldüreceklerini söylediler. Hastanede kaydımı yaptırdığım esnada SGK’den sigortamın yapıldığına dair mesaj geldi. Benim veya ailemin başına bir saldırı gelmesi durumunda bu şahıslar surumludur” ifadelerini kullandı. TMODER Başkanı Ahmet Sert ise saldırıya tepki gösterdi.
Fotoğraf: Temsilidir.
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