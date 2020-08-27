Virüs tespit edilen 46 okulun daha ismi açıklandı

27 Ağustos 2020 Perşembe, 15:34

Eğitim-Sen Genel Merkezi, salgının yeniden tırmanışa geçtiği bugünlerde birçok ilden virüs tespit edilen okullara ilişkin yeni bir liste paylaştı.

Sendikanın "Salgın Günlerinde Eğitim 2" başlığıyla yaptığı açıklamada, "MEB’in ifade ettiği iyi niyetler, tavsiyeler ve kâğıt üzerinde kalan önlem önerileriyle yaşamın yalın gerçekliğinin örtüşmediği zor günlerden geçiyoruz" denildi. Açıklamada, Eğitim-Sen'in bir an önce yüz yüze eğitimin başlamasını savunduğu belirtilirken öğrencilerin üstün yararı, eğitim hakkı ve öğrencilerle birlikte eğitim ve bilim emekçilerinin sağlığı arasındaki denge ve ilişkinin çok dikkatli oluşturulması gerektiğine de dikkat çekildi.

Gerekli önlemler alınarak, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde okulların açılmasını hedeflemenin gerektiği vurgulanan açıklamada, Eğitim Sen Genel Merkezi'ne ulaşan bilgiler doğrultusunda, virüs tespit edilen 46 okulun adı paylaşıldı.

O okulların listesi:

1-Adana Çukurova Necip Fazıl Kısakürek İ.O

2-Adana Sarıçam Erdoğan Şahinoğlu O.O.

3-Afyon Bolvadin Fen L.

4-Amasya Merzifon Gazi O.O.

5-Amasya Merkez Cumhuriyet O.O.

6-Amasya Merzifon Mehmet Akif Ersoy TOKİ O.O.

7-Ankara Çankaya Kirami Refia Alemdaroğlu A.L.

8-Ankara Etimesgut Şehit Hamza Yıldırım O.O.

9-Ankara Keçiören Pursaklar İMKB MTAL

10-Ankara Mamak Şehit Nuri Pamir AİHL

11-Ankara Sincan Selahattin Akbilek Anadolu L.

12-Bitlis Merkez MTAL

13-Diyarbakır Ergani Şehit jandarma Pilot Yüzbaşı Lütfü Gün MTAL

14-Diyarbakır Kayapınar Nazime Tatlıcı İ.O.

15-Diyarbakır Kayapınar Piri Reis O.O.

16-Elazığ Merkez Hazar Anadolu L.

17-Eskişehir Odunpazarı İsmetpaşa O.O

18- Eskişehir Sarıcakaya İlçe MEM

19-İstanbul Beyoğlu Fındıklı Lisesi

20-İstanbul Kadıköy Erenköy Zihnipasa İ.O.

21-İstanbul Kartal Yıldız İşçimenler İ.O.

22-İstanbul Kurtköy Melek Aknil ÇPAL

23-İstanbul Küçükçekmece TOKİ Avrupa Konutları O.O.

24-İstanbul Sancaktepe Fatih Borsa İstanbul A. L.

25-İstanbul Ümraniye Cumhuriyet MTAL

26-İzmir Buca Meşkure Çamlı O.O.

27-Karabük Merkez Kartaltepe İ.O/O.O.

28-Karabük Merkez Cevizkent Bahaddin Gazi İ.O/O.O.

29-Karabük Safranbolu Kanuni Ortaokulu

30-Karabük Safranbolu Ünsal Tülbentçi İ.O/ O.O

31-Karabük Safranbolu Cemil Meriç KML

32-Kars Merkez Alparslan Anadolu Lisesi

33-Kars Merkez Ziya Gökalp O.O.

34-Kocaeli Gebze Arif Nihat Asya O.O.

35-Kocaeli Körfez MTAL

36-Kütahya Merkez Cumhuriyet O.O.

37-Kütahya Tavşanlı Erkek AİHL

38-Mardin Artuklu Selahaddin Eyyübi O.O.

39-Muğla Marmaris Şehit Ahmet Benler İ.O.

40-Niğde Bor Cumhuriyet İO

41-Niğde Bor Ramazan Konuş Fen L.

42-Niğde Bor Hacı Ali Sebat Çorum İ.O.

43-Ordu Perşembe Atatürk Ortaokulu

44-Sinop Merkez Mehmet Akif O.O.

45-Trabzon Yomra Fen L.

46-Van İpekyolu Hüsrev Paşa İ.O/O.O.

Eğitim-Sen açıklaması, "Bugün merkezimize ulaşan vaka görülen okul sayısının bir önceki günden fazla olması bizleri kaygılandırmaktadır. MEB’in hızla sendikalarla bir araya gelerek yol haritası oluşturması artık bir tercih değil zorunluluk haline gelmiştir" uyarısıyla tamamlandı.



Eğitim-Sen'in dünkü açıklamasında, virüs tespit edilen 34 okulun ismi listelenerek paylaşılmıştı.

