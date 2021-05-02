Vitrindeki Albümler
Bir müzisyen olarak gitarcı-besteci Sarp Maden’i sevmek için nedenlerimizi sıralasak uzunca bir liste hazırlamamız icap eder.
Yeteneği ve hassasiyeti bir yana, sadece dur durak bilmeyen çalışkanlığı bile başlı başına saygı duyulması gereken bir özelliği. Nitekim salgın günleri de durduramadı onu; sanki bu dönem hiç yaşanmamış gibi, kalitesinden tenzilat yapmamış bir çalışmayı getirdi önümüze koydu: “Aperlai”.
Sarp’ın yeni albümü -geçmişindeki mekân ve insanlara istinaden- muhtelif göndermeler taşıyan parçalardan; dolayısıyla albümün tematik dokusu anı ve bellek ilişkisinden oluşuyor. Örneğin açılıştaki “119/5” Cihangir’deki eski ikametgâhının numarası, “Urgayt Ayturg” Mitanni Kafe’nin sahibi Turgay Demiryürek’in ta kendisi, albüme adını veren parça çok sevdiği Kekova’da Likya uygarlığına ait antik bir kent, “Allan Together” ise hayran olduğu Allan Holdsworth’a saygı duruşu.
Bu nefis caz-rock-fusion yolculuğunun kadrosunda işinin ehli isimler var. Davulda Volkan Öktem, Cengiz Baysal, basta Eylem Pelit, Halil Çağlar Serin, tuşlularda Ercüment Orkut.
Salgının insanların önüne getirip koyduğu geçmiş güzel günler defteri, Sarp için bir bolluk ve berekete dönüşmüş, bizlerle paylaştığı bir bolluk ve berekete...
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