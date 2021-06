Vitrindeki Albümler

05 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

TANER ÖNGÜR & 43,75 ‘WATER CYCLE’ (TANTANA RECORDS)

Taner Öngür’ü durdurabilene aşk olsun! Salgın bile engel değil; 43,75 topluluğu ile Tantana Records etiketi altında dördüncü albümünü çıkardı, her yıl bir albüm geleneğini sürdürdü. Eski besteleri yeni fikirlerle çalkalayarak üretim bandının ucundan enstrümantal bir albüm yaptı.

“Water Cycle” ilk üç albümden farklı; progresif, saykodelik, surf, caz, rock alaşımı besteler salgın öncesinde hazırlanmış ama Burgazada Cennet Bahçesi’ndeki çalma mesaisi 25 Haziran 2020 tarihli. “Gallop” ve “Eagle Fly”, Orta Asya esintili; Öngür’ün Rus, Tacik, Kafkas, Moğol ve Kazak müziklerine duyduğu ilginin sonucu. Batılı “Cafeteria Bab” adını 60’ta Emek Sineması’nın sokağında Moğollar’ın takıldığı yerden almış. “Night at the Shipyard” bir Karaköy-Kadıköy vapurunda bestelenmiş. “Mera Joota Hai Japani” Raj Kapoor’un Shree 420 filminin müziği. “I Am The Walrus” ise sözsüz Beatles yorumu.

“Water Cycle” tam bir koleksiyon parçası; 180 gr. double ve 10 inç olarak 500 adet basılan albümün şeffaf 300 tanesi numaralı olarak piyasaya dağıtılırken, 100 kırçıllı baskı Plakfiller, 100 sarı baskı da Lefter Records için yapılıp kendi içinde numaralandırılmış. Kapak, usta sanatçı Ethem Onur Bilgiç’in fırçasından çıkmış.

ERKİN KORAY ‘FESUPHANALLAH’ (MEGA PLAK)



“Fesuphanallah” Erkin Koray’ın en güzel toplama albümlerinden biri. Bu toplama ilk kez seksenlerin sonunda Yüksel Plak, ardından Kalite Plak’tan çıkmış, 1992 yılında Mega Müzik kataloğuna geçerek 1994 yılında beş kasetten oluşan Dünden Esintiler serisinin üçüncü kaseti olarak yayımlanmıştı. Şimdi “Fesuphanallah” farklı bir kapak tasarımı ile ilk kez long play formatında basıldı.

Birkaç parçanın plak yüzlerine sığması için sıralamasının değiştirilmesi dışında 10 parçadan oluşan dönem kasetleri ile dokuz parçalık plağın en büyük farkı “Krallar” parçası. Bu parça, plak firmasının elindeki eser işletmede bulunmuyor maalesef. Bunun nedeni muhtemelen şarkının sözlerini yazan Bunalımlar topluluğunun davulcusu Nihat Örerel ile Erkin Koray aralarındaki anlaşmazlık; zira parça yasal dijital platformlarda da artık yer almıyor.

Hababam Sınıfı ile özdeşleşmiş “Fesuphanallah” şarkısı dışında, bu toplama Erkin Koray diskografisinin “Gönül Salıncağı”, “Türkü”, “Cemalım”, “İnat”, “Tımbıllı” gibi birbirinden güzel parçalarını barındırıyor.

Not: Orijinal analog makaralardan aktarılarak basılan 1000 adet plak satışa çıktığı gün tükenirken, bu yazının yayımlandığı günlerde ikinci bin adet fabrikaya sipariş edilmişti.