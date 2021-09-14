WhatsApp'ın yeni özelliği sızdırıldı: Ses kayıtları metin hale dönüştürülebilecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellik geliştirdiği belirtildi. Yeni özellik ile sesler artık metin hale dönüştürülebilecek. Özelliğin yalnızca iOS için çıkacağı belirtiliyor. Apple'ın özel bir API'sini kullanan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2021 Salı, 10:23
WhatsApp'ın yeni özelliği sızdırıldı: Ses kayıtları metin hale dönüştürülebilecek
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Dünya çapında yaklaşık 1.6 milyar kullanıcıya sahip olan çevrim içi mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeniliklerini önceden sızdırması ile tanınan WABetaInfo Twitter sayfası, yeni bir özelliği daha ortaya çıkardı.

Sputnik Türkiye'nin Gzt'den aktardığına göre özellik, Apple'ın iOS ekosisteminde kullanıma sunduğu özel bir API'yi kullanıyor. Bu API'nin sesleri metin haline dönüştürmeye yarayacağı ifade edildi.

Buna göre, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı özellik kullanıma sunulduğunda, gönderilen bir ses kaydı müsait olunmayan ortamlarda okunmuş olacak.

WABetaInfo'nun ortaya çıkardığı özellik, Apple tarafından kullanıma sunulan bir API'ye dayandığı için, yalnızca iOS'a özel olacak.

Ancak WhatsApp geliştiricilerinin benzer bir çalışmayı Android ekosistemi için de gerçekleştireceği ve söz konusu özelliğin bir süre sonra Android'e de geleceği belirtiliyor.


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