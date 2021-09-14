WhatsApp'ın yeni özelliği sızdırıldı: Ses kayıtları metin hale dönüştürülebilecek
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellik geliştirdiği belirtildi. Yeni özellik ile sesler artık metin hale dönüştürülebilecek. Özelliğin yalnızca iOS için çıkacağı belirtiliyor. Apple'ın özel bir API'sini kullanan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor.
Dünya çapında yaklaşık 1.6 milyar kullanıcıya sahip olan çevrim içi mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeniliklerini önceden sızdırması ile tanınan WABetaInfo Twitter sayfası, yeni bir özelliği daha ortaya çıkardı.
Sputnik Türkiye'nin Gzt'den aktardığına göre özellik, Apple'ın iOS ekosisteminde kullanıma sunduğu özel bir API'yi kullanıyor. Bu API'nin sesleri metin haline dönüştürmeye yarayacağı ifade edildi.
Buna göre, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı özellik kullanıma sunulduğunda, gönderilen bir ses kaydı müsait olunmayan ortamlarda okunmuş olacak.
WABetaInfo'nun ortaya çıkardığı özellik, Apple tarafından kullanıma sunulan bir API'ye dayandığı için, yalnızca iOS'a özel olacak.
Ancak WhatsApp geliştiricilerinin benzer bir çalışmayı Android ekosistemi için de gerçekleştireceği ve söz konusu özelliğin bir süre sonra Android'e de geleceği belirtiliyor.
I've reached 100k followers some hours ago. To celebrate this event, I've published an article about voice message transcription, the next WhatsApp feature available in a future update. ?? ??— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 11, 2021
Other changes about #WhatsApp will be announced here soon. Thanks again #100k ?? https://t.co/3vEPgwfmsN pic.twitter.com/e2cv3Rpi0v
Video Haberler
- Dehşet saçtılar! Pendik’te trafikte skandal görüntüler
- Metrobüs durağında ortalık karıştı! Kavga anı kamerada
- İstanbul'da yol verme kavgası kamerada
- Özdemir'den 'metro' tepkisi: Allah akıl fikir versin
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul ve 10 il için sel uyarısı
- Palalı Sabriye fuhuş operasyonu
- Diyanet'ten şimdi de Açık büfe fetvası
- Ömer Çelik'ten FOX TV hakkında açıklama
- İşçinin isyanı! Kepçeyle parçaladı
- Bunları camiye sokmayın çağrısı
- En yaygın semptomlar değişti
- Konut fiyatları rekor kıracak
- 'Fuhuş' operasyonunda ele geçirildi
- Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı