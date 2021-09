WhatsApp'ın yeni özelliği sızdırıldı: Ses kayıtları metin hale dönüştürülebilecek

Dünya çapında yaklaşık 1.6 milyar kullanıcıya sahip olan çevrim içi mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeniliklerini önceden sızdırması ile tanınan WABetaInfo Twitter sayfası, yeni bir özelliği daha ortaya çıkardı.

Sputnik Türkiye'nin Gzt'den aktardığına göre özellik, Apple'ın iOS ekosisteminde kullanıma sunduğu özel bir API'yi kullanıyor. Bu API'nin sesleri metin haline dönüştürmeye yarayacağı ifade edildi.

Buna göre, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı özellik kullanıma sunulduğunda, gönderilen bir ses kaydı müsait olunmayan ortamlarda okunmuş olacak.

WABetaInfo'nun ortaya çıkardığı özellik, Apple tarafından kullanıma sunulan bir API'ye dayandığı için, yalnızca iOS'a özel olacak.

Ancak WhatsApp geliştiricilerinin benzer bir çalışmayı Android ekosistemi için de gerçekleştireceği ve söz konusu özelliğin bir süre sonra Android'e de geleceği belirtiliyor.

I've reached 100k followers some hours ago. To celebrate this event, I've published an article about voice message transcription, the next WhatsApp feature available in a future update. ?? ??



Other changes about #WhatsApp will be announced here soon. Thanks again #100k ?? https://t.co/3vEPgwfmsN pic.twitter.com/e2cv3Rpi0v