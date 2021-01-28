WhatsApp'ta keşfedildi: Rehberi ele geçiriyor
WhatsApp'ta kullanıcıların kontrolü dışında rehberindeki kişilere mesaj atmaya sebep olan kötü amaçlı bir yazılım keşfedildi.
Son dönemde zorunlu güncelleme kararı ile gündemden düşmeyen WhatsApp bu defa kötü amaçlı bir yazılım ile gündemde.
İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, WhatsApp'ta kullanıcıların kontrolü dışında rehberindeki kişilere mesaj atmaya sebep olan kötü amaçlı bir yazılım keşfedildi.
Aynı habere göre, WhatsApp üzerinden yayılan bir link buna tıklayan kullanıcıları ‘Google Play‘ görünümlü bir internet sitesine aktarıyor.
Bu linke tıklayan kullanıcıların rehberindeki kişilere ulaşan yazılım WhatsApp üzerinden gelen mesajlara otomatik olarak yanıt vermeye başlıyor.
Söz konusu sorunu ilk keşfeden kişi olan siber güvenlik uzmanı Lukas Stefanko Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "WhatsApp mesaj bildirimini kontrol ediyor ve kurbanın telefonundan diğer kullanıcılara yayılıyor" ifadelerini kullandı.
(NTV)
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