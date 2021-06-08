WSJ gerçekleşecek Biden-Erdoğan görüşmesini değerlendirdi: 'Daha fazla zorluk çıkarıyor'
Gözler AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden’ın NATO Zirvesi’ndeki gerçekleştireceği görüşmeye çevrildi. Wall Street Journal tarafından hazırlanan analizde, “Türkiye, ABD’nin en önemli müttefiklerinden biri, ancak ABD'ye diğer NATO üyelerinden daha fazla zorluk çıkarıyor” denildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi’nde bir araya geleceğinin duyurulmasının ardından ABD merkezli Wall Street Journal bir analiz hazırladı.
Walter Russell Mead imzası taşıyan makalede, “Erdoğan'a ve önderliğindeki İslamcı harekete ne olursa olsun; umarız ki Türkiye daha modern ve demokratik olmaya devam edecek. Ancak daha Batılı olmayacak. Biden, Erdoğan'la yaptığı görüşmede, eskiden olan ABD-Türkiye ittifakını kurtarmak yerine yeni bir tanesinin temelini atmalı” değerlendirmesinde bulunuldu.
“Türkiye, ABD’nin en önemli müttefiklerinden biri, ancak ABD'ye diğer NATO üyelerinden daha fazla zorluk çıkarıyor” denilen analizde, şu ifadelere yer verildi:
“Erdoğan, Libya’da ve Suriye'de Azerbaycan'da varlık gösteriyor, birçok demokratik ve Avrupa değerinden uzaklaşıyor gibi görünüyor. Bunun yanı sıra ABD’nin yaptırımlarına karşı Rusya'dan silah satın alıyor.”
"TÜRKLER DE MEMNUN DEĞİL"
Üst düzey Türk yetkililerle görüşmeye dayandırılan makaledeki yorumda, “Türkler de mutlu değil. Bu durum sadece Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi satın almasına yönelik ABD yaptırımları ya da ABD'nin 1915'i “soykırım” olarak nitelendirme kararıyla ilgili değil” denildi.
‘Hem Türkler hem de Amerikalılar için uzun şikâyet listeleri üretebileceği ancak ittifakın önündeki gerçek zorluğun yapısal’ olduğunun altı çizilen analizde, “Türkiye ve çevresi, ABD-Türkiye ilişkilerini hem daha önemli hem de daha karmaşık hale getirecek şekilde değişti, ancak Washington henüz yeni bir ortaklığın nasıl çalışabileceğine dair bir vizyon geliştirmedi” ifadelerine yer verildi.
TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ: ‘DAHA AZ BAĞIMLI KALMASI ANLAMINA GELİR’
Makalede, Soğuk Savaş’tan bu yana Türkiye’nin etrafındaki bölgenin değiştiği değerlendirmesinde bulunuldu. Türkiye-Rusya ilişkileriyle ilgili ise, “Putin'in tüm çabalarına rağmen Rusya, eski Sovyetler Birliği'nden çok daha zayıf bir güç olmaya devam ediyor. Ankara Moskova'nın hırslarından endişe duysa da Rusya'nın düşüşü, Türkiye'nin kuzeydeki eski düşmanından daha az baskı hissetmesine ve ABD’ye daha az bağlı kalması anlamına geliyor” denildi.
HESAPLARI NE DEĞİŞTİRDİ?
Analizde, 'Ankara'nın hesaplarının değişmesinin' nedeni olarak ‘tek bölgesel gücün Rusya olmadığı bunun yanı sıra İran ekonomik yaptırımlar altında ezildiği, Libya, Irak ve Suriye’nin savaş parçalanmış durumda olduğu, Mısır’ın ise artık ciddi bir bölgesel güç gibi görünmediği’ yorumunda bulunuldu.
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