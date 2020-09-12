Yakınları koronavirüsten yaşamını yitiren grup hastaneye saldırdı: 4 polis yaralandı
Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören yakınlarının yaşamını yitirmesi üzerine, hastahanede ihmallerin yaşandığını öne sürerek bir grup doktora saldırdı. Olayda 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, öğleden sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisi bölümünde meydana geldi. 3 gündür koronavirüs nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Halil K., yaşamını yitirdi. Halil K.'nin yakınları ise ölümde hastane ihmali olduğunu öne sürerek doktora saldırdı. Saldırı karşısında doktor ve diğer sağlık çalışanları kendisini odaya kilitledi. Grup, yoğun bakımı servisinin camlarını kırdı. Bu sırada bazı tıbbi malzemeler zarar gördü.
Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi kalabalığı havaya ateş açarak dağıttı. Arbede sırasında 4 polis hafif şekilde yaralanırken, 5 kişi ise gözaltına alındı.
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