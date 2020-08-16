Yaklaşık 10 milyon TL’lik cami inşaatı ihaleleri AKP’li bankere

16 Ağustos 2020 Pazar, 08:59

Belediye başkanlığını AKP’li Tevfik Göksu’nun yaptığı Esenler Belediyesi’nin milyonlarca liralık cami inşaatı ihalesi Banker Kasım olarak tanınan eski AKP Esenler İlçe Başkan Yardımcısı Kasım Albayrak’ın şirketine gitti.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberi şöyle: Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre AKP’li Esenler Belediyesi’nin Mali Hizmetler Müdürlüğü, 22 Ekim 2019 tarihinde “Esenler Tekstilkent Camii İkmal İnşaatının Yapılması İşi” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyi, 9 milyon 685 bin TL teklif veren Birlik Elektrik İnşaat Tekstil Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin kazandığı açıklandı. Şirket ile AKP’li Esenler Belediyesi arasında 12 Aralık 2019 tarihinde sözleşme imzalandı.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre Esenler Belediyesi’nden milyonlarca liralık ihale alan Birlik Elektrik İnşaat Tekstil Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sahibinin eski AKP Esenler İlçe Başkan Yardımcısı Kasım Albayrak olduğu ortaya çıktı.

SEKİZ YILDA 18 MİLYON TL

Kasım Albayrak’ın sahibi olduğu Birlik Elektrik İnşaat Tekstil Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Esenler Belediyesi’nden son sekiz yılda yaklaşık 18 milyon TL’lik cami inşaatı ihalesi aldı.

AKP’li belediyenin 2012 yılında yaptığı “Esenler Genelindeki Kuran Kurslarında ve Camilerde Tadilat Yapılması Yapım İşi” ihalesi 1 milyon 448 bin TL’ye, 2014 yılında yaptığı “Esenler Genelindeki Camilerde Tadilat Yapılması Yapım İşi” ihalesini 2 milyon 589 bin TL’ye, 2016 yılında yaptığı “Esenler Genelindeki Camilerde Tadilat Yapılması Yapım İşi” ihalesi 1 milyon 818 bin TL’ye ve 2017 yılında yaptığı “Esenler Genelindeki Camilerde Tadilat Yapılması Yapım İşi” ihalesini 1 milyon 699 bin TL’ye AKP’li Kasım Albayrak’ın şirketin aldı.