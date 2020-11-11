Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Kahramanmaraş'ta 5 çocuk annesi Emine Kılıçarslan (73), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Kahramanmaraş Yörükselim Mahallesi'nde iddiaya göre, yakınları yalnız yaşayan Emine Kılıçarslan'a ulaşamayınca endişelendi. En son 2 gün önce görülen Kılıçarslan'ın torunu eve gittiğinde banyoda yaşlı kadını hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emine Kılıçarslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelmenin ardından kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 5 çocuk annesi Emine Kılıçarslan'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.
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