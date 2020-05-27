Yanında refakatçi kalan babasını demir çubukla öldürdü
Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Celal Muğla (34), yanında refakatçi olarak kalan babası Selahattin Muğla'yı (55), yatağından çıkardığı demir çubukla darbederek öldürdü.
Olay, dün gece saatlerinde Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin psikiyatri bölümünde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Celal Muğla, yanında refakatçi olarak kalan babası Selahattin Muğla'yı, henüz belirlenemeyen bir nedenle yatağından çıkardığı demir çubukla darbetti.
Sesleri
duyan hastane görevlilerinin müdahalesiyle hemen acil servise kaldırılan Muğla,
tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Selahattin Muğla,
otopsinin ardından Beşiri ilçesine bağlı Doğankavak köyünde toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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