Yanlış ihbar nedeniyle polis tarafından öldürülen Taylor anıldı: "Adalet yoksa, barış yok"

14 Mart 2021 Pazar, 17:22

ABD'de polis tarafından öldürülen Taylor, ölümünün birinci yılında anıldı. NBC New York’un haberine göre, ABD'nin Kentucky eyaletinde 13 Mart 2020'de polisler tarafından öldürülen siyah Amerikalı Breonna Taylor, ölümünün birinci yılında New York’ta yüzlerce kişinin katıldığı gösterilerle anıldı.

"Adalet yoksa, barış yok" sloganları atan protestocular, polisin hesap verebilirliğinin artırılması çağırısı yaptı.

Taylor'ın annesi Tamika Parker, basına yaptığı açıklamada, "Onunla hiç tanışmayan pek çok insan, kızıma yapılanın doğru olmadığını düşündüğü için burada toplandı. Onlara nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum" diye konuştu.



KATİLLERİ HALA HÜKÜM GİYMEDİ

Protestoculardan Mayteana Morales, "Burada bulunan herkes masum insanların bir daha ölmemesi için toplandı. Taylor’ın katillerinin hala hüküm giymemesi ise resmen ona hakaret" ifadesini kullandı.

Acil tıp teknisyeni 26 yaşındaki siyahi Amerikalı Breonna Taylor, Louisville kentinde 13 Mart 2020'de polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak öldürülmüştü.

Louisville Metro Polis Departmanı tarafından 6 Ocak’ta yapılan açıklamada, Taylor'ın dairesine yanlış ihbar üzerine giren ve siyahi kadının ölümüne sebep olan 2 polis memurunun görevden el çektirildiği belirtilmişti.

Fotoğraf: AFP