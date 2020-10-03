Yapay zeka, akciğerlerdeki Covid-19'u bir doktor gibi tespit edebiliyor
Central Florida Üniversitesi’nde çalışan bir bilim insanının yer aldığı yeni araştırma, yapay zekanın akciğerlerdeki Covid-19’u teşhis etmede hemen hemen bir hekim kadar isabetli olabileceğini gösterdi.
Akciğerde zatürre gösteren bir tomografi taraması. CDC/Unsplash
Nature Communications bülteninde yayımlanan çalışma, yeni yöntemin, mevcut testlerde karşılaşılan güçlüklerin de üstesinden gelebildiğini gösteriyor. Araştırmacılar arasında Türk bilim insanları Evrim B. Türkbey, Ulaş Bağcı ve Barış Türkbey de var.
Bilim insanları, bir yapay zeka algoritmasının bilgisayarlı tomografi (CT) taramalarındaki Covid-19 zatürresini tasnif etmek üzere eğitilebileceğini ve bunda da yüzde 90’a kadar isabet sağlayabileceğini gösterdi. Yazılım ayrıca, pozitif vakalarda yüzde 84 ve negatif vakalarda yüzde 93 oranında doğru tespit yapabiliyor.
popsci.com.tr'nin aktardığına göre; CT taramaları, sıklıkla kullanılan ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (veya RT-PCR) testleriyle karşılaştırıldığında Covid-19 teşhisi ve ilerlemesine yönelik daha derin fikirler sağlıyor. Bu testlerde yalancı negatif oranları yüksek olurken, işlemlerde gecikmeler ve diğer başka güçlükler yaşanıyor.
CT taramalarının sunduğu bir diğer fayda ise belirti göstermeyen, ilk belirtileri gösteren, hastalığın zirvesinde olan ve belirtileri kaybolan insanlarda Covid-19 tespiti yapabilmeleri.
Fakat CT, Covid-19 teşhisinde her zaman önerilen bir araç değil; çünkü bu hastalık, taramalarda sıklıkla griple bağlantılı zatürreye benzer görüntü sergiliyor.
CFÜ ile ortak geliştirilen yeni algoritma, Covid-19 vakalarını isabetli şekilde belirleyerek bu sorunun üstesinden gelebiliyor. Üstelik bunları gripten ayırarak, hekimler için büyük bir potansiyel sağlıyor.
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