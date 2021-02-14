Yapay Zeka, 'bir insanın Covid-19’dan ölüp ölmeyeceğine tespit edebilir'
Kopenhag Üniversitesi’nde yapılan yeni araştırmaya göre hastaya ait verileri kullanan yapay zeka, bir insanın Covid-19’dan ölüp ölmeyeceğine ilişkin yüzde 90 oranında isabetli bir değerlendirme yapabilir.
Araştırma, hastanelerdeki hasta sayısı ile kimin solunum cihazına ihtiyaç duyacağının tahmin edilmesinde ve aşılamada kimin ilk sırada olması gerektiğinin belirlenmesinde kullanılabilir.
Yapay zeka, koronavirüsten ölmesi en muhtemel olan kişileri tahmin edebiliyor. Bunu yaparken, şu sıralar uygulanan bu değerli aşılarda kimin ön sırada olması gerektiğine karar vermeye de yardımcı olabilir.
Sonuçlar, Kopenhag Üniversitesi’nin Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde çalışan araştırmacıların yeni yayımladığı bir çalışmada yer alıyor. Covid-19 salgınının ilk dalgasından beri araştırmacılar, hastalık geçmişi ve sağlık verilerine dayalı olarak kişilerin Covid-19’dan ne kadar kötü etkileneceğini tahmin edebilen bilgisayar modelleri geliştirmeye çalışıyorlar.
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