Yapay zeka yeni böcek keşfedecek

18 Ocak 2021 Pazartesi, 12:50

Böcekler, Dünya’daki en çeşitli hayvan grubu. Fakat şimdiye kadar böceklerin çok az bir kısmı bulunmuş ve resmi olarak tanımlanmış. Aslında o kadar fazla tür var ki, hepsinin yakın gelecekte keşfedilmesi muhtemel değil.

Böceklerin bu devasa çeşitliliği, ekosistemlerde çok farklı hayat hikayelerinin ve rollerinin olduğu anlamına da geliyor.

Örneğin Grönland’da yaşayan bir çiçek sineğinin hayatı, Brezilya yağmur ormanında yaşayan bir peygamberdevesinin hayatından çok farklı. Fakat bu iki grubun her birinde bile, kendi özel nitelikleri ve ekolojik rolleriyle çok sayıda tür bulunuyor.

Her türün biyolojisini ve diğer türler ile olan etkileşimlerini incelemek için çok sayıda böceği yakalamak, tanımlamak ve saymak gerekiyor. Bunun çok zaman alan bir süreç olduğunu söylemeye gerek yok. Ayrıca bu durum bilim insanlarının, dış etmenlerin böceklerin yaşamını nasıl şekillendirdiğine yönelik fikir edinme kabiliyetini de büyük oranda sınırlıyor.

Popular Science Türkiye'de yer alan makalete göre, Proceedings of the National Academy of Sciences bülteninde yayımlanan yeni bir çalışma, ileri bilgisayar teknolojisi ile yapay zekanın böcekleri nasıl hızlı ve etkili şekilde tanımlayıp sayabileceğini gösteriyor. Bu gelişme, bilim insanlarının bu önemli hayvan grubunun zamanla nasıl değiştiğini (ör. doğal yaşam alanlarının kaybolması ve iklim değişikliğine cevaben) anlayabilmesi adına dev bir adım niteliği taşıyor.