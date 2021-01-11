Yapı Kredi Yayınları’ndan 2021’e beş yıldız!

11 Ocak 2021 Pazartesi, 12:12

Ocak – J.K. Rowling’den Ickabog

Ickabog, J.K. Rowling’in bundan on yıl kadar önce, kendi çocuklarına uykudan önce anlatmak için kaleme aldığı özgün bir masal. Hayali bir ülkede geçen Ickabog, yazarın metinlerinde sık sık işlenen temaları da içeren tek bir hikâyeden oluşuyor. Yapı Kredi Yayınları, geçtiğimiz sonbaharda pek çok ülkede olduğu gibi bu kitap için çocuklara özel bir resim yarışması düzenledi. Yarışmanın kazananları arasından seçilen 34 resim, Ickabog’un Türkçe baskısında yer alıyor.

Şubat – Amin Maalouf’tan Empedokles’in Dostları

Maalouf, 2012 yılında yayımladığı Doğu'dan Uzakta’dan sonra kaleme aldığı bu ilk romanında, Uygarlıkların Batışı kitabında çözümlemeye çalıştığı insanlığın sonu, uygarlıkların kendini yok etmesi gibi olguları ustaca işliyor.

Mart – Orhan Pamuk’tan Veba Geceleri

Orhan Pamuk’un üzerinde dört yıldır çalıştığı Veba Geceleri tarihi bir roman. Olaylar 1901 yılında Osmanlı’nın 29. vilayeti Minger adasında geçiyor. Hem sürükleyici bir siyaset ve aşk romanı hem de Pamuk’un salgın, karantina, devlet ve birey konularını bir masal havasıyla tartıştığı bir kitap.

Nisan – Kazuo Ishiguro’dan Klara ve Güneş

Kazuo Ishiguro’nun Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldıktan sonra yazdığı Klara ve Güneş, mağazadaki yerinden içeriye göz atmaya gelenlerin ve sokaktan geçenlerin davranışlarını dikkatle izleyen, olağanüstü gözlem yeteneğine sahip Yapay Arkadaş Klara'nın hikayesini anlatıyor.

Haziran – Ahmet Ümit’ten Kayıp Tanrılar Ülkesi

Berlin’de cinayetler işleyen becerikli bir katil. Zeus’un ağzından parşomenlere, insan kanıyla enfes destanlar yazan bir şair. İşlediği cinayetlerle unutulmuş tanrıları yeniden uyanmaya çağıran bir çılgın. İnsanlardan nefret ettiği için, Tanrı olmaya kalkışan bir ölümlü. Babasıyla hesaplaşmak için Olimpos’a çıkmaya hazırlanan bir çocuk... Kayıp Tanrılar Ülkesi, Avrupa’nın en renkli, en kaotik, en çarpıcı kentlerinden biri olan Berlin’de başlayıp, Anadolu’da antik Pergamon kentinin surlarında son bulacak soluk soluğa bir serüven.