Yardım hesabı duyurusu yapan Bakan Çavuşoğlu'ndan yeni açıklama: Paramız var

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:56

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, orman yangınlarında büyük yıkıma uğrayan Antalya’nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantıya katıldı.

AFAD Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, milletvekilleri, belediye başkanları ve kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun başkanlık ettiği toplantıda, bölgedeki orman yangınlarıyla ilgili çalışmalar değerlendirildi. Helikopterlerle havadan gözetleme yapıldığını ve beklendiği gibi birkaç noktada duman olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, yangının tamamen söndürüldüğünü dile getirdi.

"DUMAN OLUYOR AMA YANGIN DEĞİL"

Bakanlık ve kurumlar ile birlikte yoğun bir çalışma yapıldığından bahseden Bakan Çavuşoğlu, “Tarım ve Orman Bakanımızın 3 gün önce açıkladığı gibi Antalya bölgemizde yangın söndürüldü. 2 gün önce şiddetli kısa süreli bir yağmur oldu. Yağmurun özellikle soğutma çalışmalarına önemli katkı sağladığını da çok şükür söylemek isterim. Bugün itibariyle arkadaşımız helikopterlerle havadan gözetleme yapıyorlar. Beklendiği gibi birkaç yerde duman oluyor ama yangın değil. Arkadaşlarımız yakından gözetliyor. Antalya’da çok şükür tamamen söndürülmüştür, kontrol altına alınmıştır." dedi.

"İHTİYAÇ VARSA SÖYLESİNLER, HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK"

Yangından etkilenen vatandaşların zararlarının karşılanması için ödemelerin başlandığına değinen Bakan Çavuşoğlu, “Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, toplam etkilenen bina sayısı 3 bin 231. Toplam etkilenen bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir. Ağır hasarlı binalar yıkılacak yerine yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı olan binaların tamiri için ise destek verilecektir. Tabi binalar yandı, yıkıldı, yıkılıyor. Ve vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacı var. Bunu karşılamak için AFAD, 400 yaşam konteynırını bölgemize getirdi. Şu ana kadar 207'si kuruldu. Bugün 31 yaşam konteynırı daha değişik mahallerimize kurulacak. Konteynır konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Özellikle yağan yağmurdan sonra daha talep etmeyen vatandaşlarımızın da talep ettiğini görüyoruz. Ama bu konuda vatandaşlarımız da eğer ihtiyaçları varsa söylesinler hiçbir şekilde sıkıntımız yok ve geçici yaşam konteynırı ile vatandaşlarımızın bu ihtiyacını da karşılıyoruz. Elbette evlerin tamamı yanmasa bile eşyaları yanan vatandaşlarımız oldu. 1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin TL’lik bir zarar tespiti yapıldı. Şuana kadar 1052 kişiye 25 milyon 753 bin TL ödendi. Paramız var. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Değerlendirme ve ödeme işlemleri devam ediyor. Vatandaşlarımızla da tüm kurumlar irtibat halinde. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Resmi işlemler bittikten sonra geri kalan parayı da ödemiş olacağız” diye konuştu.

"MİLLETİMİZ CÖMERTTİR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30 Temmuz günü Antalya'da devam orman yangınlarıyla ilgili yapılan ortak basın toplantısında konuşurken yurttaşlardan para yardımı talebinde bulunmuştu. Bakan Çavuşoğlu, "nakdi yardım" için Antalya Valiliği tarafından hesap açılacağını belirtmiş ve "Milletimiz cömerttir. Elinden gelen desteği her zaman yapar" demişti.