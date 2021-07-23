Yardımlaşma ile duymaya başladı

23 Temmuz 2021 Cuma, 07:06

8 yıl önce gittiği hastanede işitme kaybı tespit edilen Ünal, maddi sıkıntıları nedeniyle işitme cihazı alamadı.

Orta derecede işitme kaybı ve ortopedik rahatsızlıklarına rağmen dimdik ayakta duran Ünal, üniversite öğrencisi kızı ile birlikte bir evin bodrum katında zorlu bir hayat sürdü. Akademisyen Demet Seçil Deder, safrakesesi taşı tedavisi için yattığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde Ayşegül Ünal ile tanıştı. İşitme cihazı ve kıkırdak nakli tedavilerine ihtiyaç duyan Ünal’ı evinde ziyaret eden Deder, aileye el uzatılması için Menteşe Belediyesi ile iletişime geçti. Deder daha sonra 10 yıldır duymayan Ünal’a işitme cihazı takılması için arayışa çıktı. İzmir’de işitme cihazı satan bir firmanın yetkilisi Fırat Ulubahşi’ye ulaşan Deder, buradan da ücretsiz işitme cihazı sözü aldı. Muğla Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da aileye ulaşım giderleri desteği sağladı.

İLK KEZ DUYDU

Bayramdan bir gün önce İzmir’de işitme testleri yapıldıktan sonra iki kulağına da işitme cihazı takılan Ayşegül Ünal, 10 yıl aradan sonra ilk defa duymanın mutluluğunu yaşadı. Ünal, “Yıllardır bugünü bekledim. Bayram günü beni mutlu eden, yeniden duymamı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. 2-3 saat uyuyup bez bebeklerimizi pazarlarda sattım, kızımı büyüttüm. Hiç kimse ajitasyon yaptığımı düşünmesin, çok zorlu bir hayattan geçtim. Çok şükür bugünlerime” diye konuştu.