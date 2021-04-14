Yargıtay Tetkik Hakimi'nin yer alan "kadınların erkek memurları etkileme gücü" ifadelerine sert tepki

14 Nisan 2021 Çarşamba, 16:57

Kitapta yer alan kadınların ifadesi alınırken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili olarak yazdığı "kadınların erkek memurları etkileme gücü" ifadesini eleştiren Yeneroğlu, "Adalet Akademisinde ders veren bir Yargıtay Tetkik Hakimi de kadınlarla ilgili bu saçma sapan görüşlere sahip oluyor" dedi.

Yargıtay Tetkik Hakimi olduğu ve Türkiye Adalet Akademisi'nde hâkim adaylarına ders verdiği belirtilen Asım Kaya'nın yazdığı "Cumhuriyet Savcısının Etkin Soruşturma Yapma Görevi" isimli kitabın 259. sayfasında yer alan "Kadın İfadesi Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" bölümündeki tanımlar tepkilere neden oldu. Kitapta yer alan söz konusu bölüm şöyle:

"KADINLARIN ERKEK MEMURLARI ETKİLEMEYE ÇALIŞMASI"

"Kadınların ifadesinin alınmasında bazı hususlara dikkat edilmesi önerilmektedir. Birincisi, kadınların erkek memurları etkilemeye çalışmalarıdır. Bunu kadınlığın etkileme gücünü kullanarak yaptıkları belirtilir. İkincisi kadınların saflığı oynamalarıdır. Üçüncüsü, kadınlardaki kötü hafıza özelliğinin kötüye kullanılmasıdır. Dördüncüsü olarak da ağlama, bayılma ve fenalaşma hallerinin kullanılmasıdır."

YENEROĞLU'NDAN TEPKİ

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tetkik hakimine şu eleştiriyi yöneltti:

"Adalet Akademisinde ders veren bir Yargıtay Tetkik Hakimi de kadınlarla ilgili bu saçma sapan görüşlere sahip olup bir de bunları ders kitaplarında hukuk öğretisi olarak eğittikten sonra kadın-erkek eşitliği mücadelesinin ne kadar zor olduğunu takdir etmemek imkansız."