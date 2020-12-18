Yarın Cumhuriyet Cumartesi günü
Gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Cumartesi yarın sizleri bekliyor. Bayinizden istemeyi unutmayın.
Taro Emir Tekin, sanatçı Şevval Sam ile Beşiktaş'ın 'Sarı Fırtına'sı Metin Tekin'in oğulları.... Sadakatsiz dizisinde psikolojik sorunları olan ve sevgilisine eziyet eden 'Selçuk Dağcı' karakterini canlandırıyor. Oxford School of Drama'da aktörlük eğitimi alan Taro ile buluştuk. Anne ve babasından, 'çizgisini bozmamış insanlar' olarak bahseden oyuncuyu en çok sinirlendiren şey adaletsizlik...
"Mutluluğu sıkıntı çekmemek, hep iyi şeyler yaşamak olarak algılıyoruz. Haz düzeyinde düşünüyoruz. Halbuki olumsuz duygular insanları geliştirir" diyen psikolog Acar Baltaş ile yeni kitabı 'Hayatın Hakkını Vermek' için buluştuk, sadakati, mutlu evliliğin sırrını, vicdanı, egoyu konuştuk.
Yeni yılı evde karşılayacağız... Korona tutsaklığını eğlenceli hale getirin. Kendi ağacınızı yapın, hediye üretin, şahane bir hindi dolması yapın, güzel kıyafetler giyin...
Taylan Kümeli'den Aralıklı oruç diyeti hakkında her şey...
Moda, astroloji, psikoloji, teknoloji, bu senin hakkın, işte mola ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun...
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