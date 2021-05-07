Yarın günlerden Cumhuriyet Cumartesi
Tam kısıtlama uygulamasının uygulandığı Cumartesi günü de, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumartesi ekine ulaşabileceksiniz. Cumhuriyet Cumartesi, her cumartesi olduğu gibi yarın da gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayilerde. "Her gün bir ekmek, bir Cumhuriyet..."
Koronavirüs ile mücadelede 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma uygulamasında Cumhuriyet'e, ulaşabileceksiniz.
Gazete bayileri, zincir marketler, marketler, bakkallar ve gazete satan fırınlar, tam kapanma boyunca saat 10.00 ve 17.00 arasında açık olacak.
Bu hafta Cumhuriyet Cumartesi'nde:
- Çocuklar Duymasın’ın küçük kızı Duygu, büyüdü anne oldu. Anneler Günü’nde, oyuncuyu eşi Edip Tepeli ve bebekleri Müjgan ile Cumhuriyet Cumartesi sayfalarında ağırladık. Çift, çocuklarının iyileşmiş bir dünyada yaşamalarını diliyor.
- ‘Doğduğun Ev Kaderindir’e dolandırıcı Tarık olarak girdi. Fırat Doğruloğlu’nu yakında Olağan Şüpheliler ve Türkiye’nin ilk distopya dizisi olarak tanıtılan Memoria ile 40 ülkede festivallere katılacak Dalgalar ve İzler’de de izleyeceğiz.Oyuncuyla buluştuk. Aşktan, yeni projelerinden, hayatından bahsettik. Uzun yıllar birlikte aşkla yaşayıp aşkla ölen insanlar tanıyorum” diyen Doğruloğlu’na göre aşk varsa hayat başkadır.
- Pandemide ‘klasik’ takılın: Salgın döneminde geçmişe yolculuk yapmaya ne dersiniz? Sizin için en güzel siyah beyaz filmleri seçtik.
- Patlıcanlı, kuru domatesli karabuğday pilavi, yoğurt soslu salata, cevizli kayısı püresi ve daha fazlası… Taylan Kümeli'nin tarifleriyle kilo almayacak, ağzınızın tadını da bozmayacaksınız.
Teknoloji, psikoloji, astroloji, kitap, sinema, televizyon, bu senin hakkın, işte mola, seyahat ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun.
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