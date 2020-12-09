YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

09 Aralık 2020 Çarşamba, 07:59

- Kitap Dergi, YARIN yayınlanacak 1608'inci sayısıyla gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte... Çağdaş dünya edebiyatının önemli yazarlarından Amerikalı yazar, şair, eleştirmen Joyce Carol Oates; kısa süre önce kadın yazarların öykülerini derlediği Bıçak Sırtı isimli kitabı okurlarla buluşturdu. Bu sayımızın kapağında Elçin Poyrazlar’ın inceleme yazısının ardından yazarla yaptığı ve Joyce Carol Oates’in sadece Cumhuriyet Kitap Eki’ne özel verdiği söyleşiyi okuyacaksınız.

- Geçtiğimiz yıl doğumunun 100’üncü yıl dönümünü kutladığımız büyük edebiyatçı ve düşünürümüz Ceyhun Atuf Kansu’nun anısına son iki yıl içinde; Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşı’nı, Cumhuriyet’i, Kemalizm’i, devrimciliği, halkçılığı, yurtseverliği anlattığı bir dizi kitap yayımlandı. Farklı tarihlerde, farklı dergi ve gazetelerde çıkmış, ama kitap olarak basılmamış yapıtlarını, oğlu gazeteci ve yazar Işık Kansu yayıma hazırladı. Barış Doster, Kansu yazınını inceliyor.

- Bu hafta üçüncü sayfamızda, Feridun Andaç’ın ‘Yurtsama’ başlıklı yazısı yer alıyor. “Yurtsama bir çağrıdır bazen. Kendi zamanınızda bir sessiniz artık; kendi dilinizde dil, kendi sözünüzde söz.” diyor Andaç.

- Deniz Eren, Alberto Manguel’in Fransa’dan taşınma arifesinde yaşadığı kütüphanesini taşıma sıkıntısı, üzüntüsü üzerine kurulmuş anlatısı ‘Kütüphanemi Toplarken’i merceğe alıyor.

- Cihat Yılmaz; şair, yazar, çok yönlü sanatçı Yılmaz Gruda ile yeni romanı Sımayıl ile Razıya üzerine konuşuyor.

- M. Sadık Aslankara, yazının vazgeçilmez izleğini irdelediği yazısında, ‘birey’liğin yazındaki ağırlığını irdeliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Turgut Yasalar’ın ‘Konuşan Köpek Koko’ serisini inceliyor.

- Emek Yurdakul, Güncel köşesinde yeni çocuk kitaplarından seçkin örnekleri paylaşıyor.

- Sercan Meriç, gazeteci Berivan Tapan’ın ‘Savcı Doğan Öz’ü Vurdular - Bir Kontrgerilla Cinayeti’ kitabını değerlendiriyor.

- Meltem Türkeri, Rachel Louise Snyder’ın ‘Görünmeyen Yaralar’ kitabında aile içi şiddete ilişkin yakıcı gerçeklere dikkat çekiyor.

- Vitrindekiler, yetkin kitap önerileriyle karşınızda...

- Bulmaca ile yepyeni bir düşün trafiğine daha hazır olun!

İyi okumalar

Her gün Cumhuriyet, her Perşembe Cumhuriyet Kitap okunur!

Kitap Dergi, 1608'inci sayısıyla YARIN, gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte...