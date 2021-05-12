BUGÜN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 00:06





- Sayı 1630! BUGÜN yayınlanan 1630’uncu sayımızın kapağında, Türkçeyi kullanma ustalığına kattığı olağanüstü gözlem yeteneğiyle yaşamı ve insanlar arası ilişkileri, insan olmak savaşımını veren bireylerin serüvenlerini romanlaştırarak, günlüğüne katarak edebiyatımızı zenginleştirmiş bir usta, tüm yapıtları Kırmızı Kedi Yayınevi’nce yayımlanan Türk Edebiyatı’nın insani damarının sevdalı yazarı Muzaffer Buyrukçu yer alıyor. Öner Yağcı’nın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda bu hafta, yazarın kendi zamanının insanını/bireyini anlaması konusunu irdelediği ‘Tarihsel Bakışın İçinde’ başlıklı yazısıyla Feridun Andaç yer alıyor.

- Meslekteki 55’inci yılını tamamlayan gazeteci ve yazar Ali Sirmen, bunu bir kitapla taçlandırıyor. Sirmen ile önceki kitaplarından ve 2004’ten günümüze Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan yazılarından seçtikleriyle oluşturduğu kitabı Cüppeli Vesayet’i konuştuk. Gamze Akdemir’in söyleşisi...

- Alev Coşkun, 1960 öncesi ve 1960 sonrası dönemde önemli görevlerde bulunmuş, devlet adamı niteliğinde bir politikacı olan, 27 Mayıs 1960’tan sonra Maliye Bakanlığı’na getirilen, 1961 Anayasası’nı yapan Kurucu Meclis’te şahsen de tanıdığı Ekrem Alican’ın, 1956-1966 arası birçok konuyu birinci elden görgü tanıklığıyla anlattığı Günlükler’ini değerlendiriyor.

- Gamze Akdemir, gazeteci ve yazar Mustafa Balbay ile Cumhuriyet’in Ankara Bürosu’nda oda komşusu, dostu, “Tam bir Cumhuriyet çocuğu, Cumhuriyet genci, Cumhuriyet aydını. Bütün bunların toplamında Atatürk var. Katledilen aydınların tümünden değerler taşıyordu.’ sözleriyle nitelediği Ahmet Taner Kışlalı’yı yazdığı kitabı Kemalizmin Centilmen Devrimcisi’ni konuşuyor.

- M. Sadık Aslankara, ‘Dünya barışla, bayram aşkla...’ başlıklı yazısında, öykü roman türünün, yeryüzü cenneti barışla, aşkla ulaşma sorunsalına odaklandığını irdeliyor.

- Aziz Şeker, editörlüğünü Mustafa Günay’ın yaptığı, Uluğ Nutku’yu tüm yönleriyle tanıtan, felsefesini anlatan ve felsefe disiplinine katkısını araştıran bilimsel bir araştırma niteliğindeki Gezgin Filozof Uluğ Nutku kitabını inceliyor.

- Hikmet Temel Akarsu, Prof. Dr. Ahmet Eyüce’ye Armağan, Ersen Gürsel Mimarlığı, Kent ve Planlama - Hüseyin Kaptan’a Armağan, Mimari Yansımalar - Prof. Dr. Şengül Öymen Gür’e Armağan gibi başlıca yetkin mimarlık kitaplarını değerlendiriyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Gülşah Özdemir Koryürek’in Zaman Yolcusu Kreta - “Tüketme, Tükenme”sini merceğe alıyor.

- Vitrindekiler yepyeni bir seçkiyle daha karşınızda.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemiz de düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar

Editörden...

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