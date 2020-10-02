'Yasaklı görüntüler' nedeniyle tutuklandı

02 Ekim 2020 Cuma, 11:27

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Bolu Belediyesi’nde 6 yıldır imar ve şehircilik müdürü olarak görev yapan Mehmet Özen'i takibe aldı.

Özen'in bilgisayarında inceleme yapan ekipler, çok sayıda cinsel içerikli video indirdiğini tespit etti. Yasak içerikleri bilgisayarında bulundurduğu belirtilen Özen, gözaltına alındı. Özen'in bilgisayarına ise el koyuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Özen, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



