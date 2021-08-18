Yaşama karşın ve yaşam için....

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 00:02

Fotoğraf: MURAT UĞURLU

“İyi kötü yaşattığı duyguları titiz bir müze görevlisi gibi camekânlara dizip tozunu aldım, andım onları, izledim. Çünkü hatıralar her şey, insanın varı yoğu. Kendiliğindendi başta, evet, ama sonrasında bir tapınmayı andırdı bana kalırsa. Yaşam din oldu, ömrüm tanrı, ben peygamber, tapınağım bellek ve hayır, artık aşk falan değildi ismi.”

Kitaptan...

BELLEK VE MİLENYUM KAYITSIZLIĞI!

Edebi Şeyler Yayıncılık tarafından yayımlanan Buraya Kısıldık Sanırım; ilk öykü kitabı Düşe Kalka ile 2009 Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü’ne değer görülen ve 2016’da İçeride Kalanlar romanı yayımlanan Aslı Akarsakarya’nın, üçüncü kitabı ve ikinci öykü toplamı.

Toplum baskısı, bellek, sıkışmışlık ve ölüm gibi konulara ağırlık veren yazar; oyuna değil gerçeğe bakan, çoğu zaman da gerçeğe yenilen öykülerinde düşünsel yükü de koruyarak güncel ve gerçekçi bir anlatı kuruyor.

18 öyküden oluşan Buraya Kısıldık Sanırım, milenyum kayıtsızlığını konu alan Kayboluş isimli öykü ile açılıyor. Odağında boşluk, boşunalık ve anlamsızlık duygularının yer aldığı öykü, diğer öykülerin genel atmosferini de ortaya koyuyor.

Anlatıları için modern zamanlara ait, tanıdık karakterleri seçen yazar, gerçekçi bir üslûpla yazıyor. Hemen her öyküsünde olay odaklı kurguları ve sinematografik anlatısı ile dikkati diri, öykünün temposunu da yüksek tutmayı başarıyor.

SIRADAN ANLAR, DÜŞÜNSEL AÇMAZLAR

Katmanlı öykülerinde, kuşatılmış ve sıkışmış hisseden kişilerin zorlu yaşama direnmekten çok kabullendikleri anları konu ediniyor Akarsakarya.

Bireyde ve toplumda gördüğü düşünsel açmazları sıradan bir an, gündelik bir olay üzerinden zaman zaman simgesel bir biçemde işliyor.

Bu yaklaşımı özellikle kitaba adını veren Buraya Kısıldık Sanırım, Merhem ve Virgül isimli öykülerinde göze çarpıyor.

2005-2007 yılları arasında Yalınayak Edebiyat dergisinin yayın kurulunda görev yapan; öykü, çeviri, fotoğraf ve gezi yazıları Varlık, Kitap-lık, Karakalem, Kül Öykü, Memlekent ve Voyager gibi dergilerde yayınlanan Aslı Aksakarya’nın 2010’da açtığı kişisel bir fotoğraf sergisinin yanı sıra 2017-2019 yılları arasında imza attığı Woman In Me (İçimdeki Kadın) isimli bir video / belgesel projesi de bulunuyor.