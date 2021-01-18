Yaşlı adamın 111 taşınmazını üzerlerine geçirdikleri iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 84 yaşındaki kişinin 111 taşınmazını yasa dışı şekilde üzerlerine geçirdikleri iddia edilen biri Gürcistan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan N.K'nin Sakarya, Manisa ve Muğla'daki 111 taşınmaz mülkünün Gürcistan uyruklu L.K. ile 5 kişinin üzerine satış ve bağış yoluyla geçmesi üzerine araştırma başlattı.
Şüphelilerin, gelirleri kısıtlı olmasına rağmen lüks araçlar alarak zengin bir yaşam sürmeye başladıkları tespit edildi.
N.K'nin Muğla Adli Tıp Kurumunca verilen "algılama, hafıza, bilişsel yeti zayıflığı" raporunun bulunduğunun belirlenmesi üzerine ekipler, L.K. ile F.S.M, M.A.Ş, M.S.B, H.K. ve S.U.Ş'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerden, M.S.B, H.K. ve S.U.Ş. ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
L.K, F.S.M. ve M.A.Ş'nin emniyetteki işlemlerin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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