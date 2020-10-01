Yaşlı ve çocuk bakımı başta olmak üzere evde yapılan işlerin bir karşılığı yok

01 Ekim 2020 Perşembe, 06:00

Ekonomi Bakanı Berat Albayrak, işsizliğin resmi olarak artacağını açıklaması, kadınlar açısından tehlike çanlarının çalması anlamına geliyor. Zira salgınla birlikte eve itilen kadınlar, daha fazla ücretsiz emek harcayacak; erkekler de evlerinde çalışsa bile ev, bakım, çocuk ve benzeri işlerin tamamı kadınların sırtına yüklenecek.

Milyonlarca saat ve milyonlarca dolarlık emek, karşılıksız bir şekilde ücretsiz olarak harcanacak. Bilindiği gibi karantina dönemi, kadın ve erkeklerin büyük bir bölümünü eve kapattı. Kimi işler evlere taşındı. Dışarıdan hizmet alımı kesildi, işlerin çok büyük bir kısmı ev içinde yapılmaya başlandı. Pandemiden korunmak adına hijyen koşulları arttı.

Çoğu Covid-19 hastasının, hastane yerine eve gönderilmesi, kadınların evde bakım yükünü artırdı. Sadece salgın değil, bulaşma tehlikesine karşı diğer hastalıkların sağlık hizmeti aksadı, birçok hastalıkta evde tedavi yoluna gidildi. Pandemide alınan ilk önlemlerin başında okulların kapatılması geldi. Ve 20 milyonu aşkın üniversite öncesi eğitimde bulunan öğrenci, evlerinde eğitime başladı.

Bununla birlikte çocukların eğitim yükü ve takibi de çoğunlukla kadınların işleri arasına eklendi. Sadece fiziki yük değil, yeterli korunmanın sağlanması, hijyenin sağlanması, aile bireylerin korunması noktasında da kaygı arttı.

İKİ SAAT FAZLA

Karantina döneminde ücretli işlerinde çalışmayı sürdüren kadınlar, artan ev işlerinin yükü ile ücretli işleri arasında sıkıştı. Elbette bu dönemde sadece kadınlar değil, erkekler de evde kaldı. Ancak artan ev içi işlere ve bakım işlerine erkeklerin ne kadar zaman ayırdığı, üç aşağı beş yukarı tahmin edilen bir durum.

Bu konuda yapılmış araştırmalar söz konusu. Örneğin Konda’nın yaptığı ve İpek İlkkaracan ve Emel Memiş’in değerlendirdiği, Nisan 2018 ve Mayıs 2020 dönemine ilişkin araştırma verilerine göre, kadınların ev içi işler ve bakım işlerine ayırdığı zaman iki saatten (2.1) fazla artarken erkeklerin ayırdığı zamanın 1 saatten (48 dakika) az arttığı görülüyor.

BEŞ ÜLKEDE 187 MİLYON SAAT

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre, ücretsiz üretim işi, diğer tüm üretken çalışmanın temeli. Ancak bu faaliyetlere ayrılan zaman, işgücü piyasası analizlerinde genellikle göz ardı ediliyor. Geçimlik gıda üretiminden çocuklara ve yaşlılara bakmaya kadar, AsyaPasifik bölgesinde her gün 187 milyon saat, ücretsiz üretim işine harcanıyor.

Bunların yüzde 60’ı kadınlar tarafından yapılıyor. Kadınlar bu beş ülkede ücretsiz bakım işinin yüzde 80’ini yapıyor. Nepal’de kadınlar günlük ücretsiz bakım işinin yüzde 85’ini yapıyor ve erkekler için 5 milyon saate kıyasla günde toplam 29 milyon saat harcıyor. Nepal’de, yaygın eğitim ve öğretim projelerine katılan genç kadınların yüzde 94’ü ev işleriyle ilgileniyor.

Bu oran erkeklerinkinin iki katı. Nepal’de, çalışma çağındaki bir milyondan fazla kadın, ücretli çalışmaya hazır olduğu halde aile sorumlulukları veya aile üyeleri nedeniyle iş aramıyor veya iş bulamıyor. Pek çok ailede, kadının evde kalması gerektiği düşünülüyor, tıpkı bizdeki gibi... Cinsiyet ayrımcılığı olan bölgelerde şirketler, kadınları işe alma konusunda isteksiz davranıyor.

Özellikle doğurganlık çağındaki kadınlar iş görüşmelerinde hemen eleniyor. Çünkü her an doğurabilir ve çocuk bakımı da kadının görevi... Ve doğal olarak ücretli çalışma olmadan kadınlar, özellikle yaşlılıkta daha büyük mali güvensizlikle karşı karşıya kalıyor.