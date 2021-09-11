Yavaş: Ankara'da yanan bağımsızlık meşalesi ülkemizi daima aydınlatacak

11 Eylül 2021 Cumartesi, 21:32

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Bugünkü meclis toplantımızı kurtuluşun topraklarında, Polatlı'da yaptık. Ankara'da yanan bağımsızlık meşalesi ülkemizi daima aydınlatacak, Cumhuriyet'imizin daimi bekçisi Türk gençlerine ışık olacak. #HattıAnkaraSathıVatan ” dedi.

MUHAREBENİN 100. YILI KUTLANACAK

Toplantıda konuşan Yavaş, “Zaman zaman Sakarya Medyan Muharebesi dendiği zaman bunun Adapazarı Sakarya’da olduğu düşünülür. 100. yıl vesilesiyle Haymana ve Polatlı Belediye Başkanlarımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 100. yılı anlamına uygun bir şekilde kutlamaya karar vermiş ve bütün dünyaya bu savaşın bu topraklarda olduğunu, Adapazarı ile bir alakası olmadığını duyurma sorumluluğunu üstlenmiştir” dedi.

Toplantıda konuşan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, çeşitli etkinlikler vasıtasıyla konuya dikkat çekmeye çalıştıklarını söyledi. Yıldızkaya, “Diriliş Yolu yürüyüşleriyle, spor etkinlikleri, kültürel etkinlikler, sanatsal faaliyetler ile konuya dikkat çekmeye çalıştık. Büyükşehir Belediyemizin katkıları önemliydi. Teşekkür ediyoruz kendilerine, sayın Başkanımıza” dedi.