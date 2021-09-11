Yavaş: Ankara'da yanan bağımsızlık meşalesi ülkemizi daima aydınlatacak
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yılı vesilesiyle muharebenin geçtiği toprakların Ankara sınırları içerisinde olduğunu duyurma sorumluluğu amacıyla kutlamaya karar verdiklerini söyledi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Bugünkü meclis toplantımızı kurtuluşun topraklarında, Polatlı'da yaptık. Ankara'da yanan bağımsızlık meşalesi ülkemizi daima aydınlatacak, Cumhuriyet'imizin daimi bekçisi Türk gençlerine ışık olacak. #HattıAnkaraSathıVatan ” dedi.
MUHAREBENİN 100. YILI KUTLANACAK
Toplantıda konuşan Yavaş, “Zaman zaman Sakarya Medyan Muharebesi dendiği zaman bunun Adapazarı Sakarya’da olduğu düşünülür. 100. yıl vesilesiyle Haymana ve Polatlı Belediye Başkanlarımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 100. yılı anlamına uygun bir şekilde kutlamaya karar vermiş ve bütün dünyaya bu savaşın bu topraklarda olduğunu, Adapazarı ile bir alakası olmadığını duyurma sorumluluğunu üstlenmiştir” dedi.
Toplantıda konuşan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, çeşitli etkinlikler vasıtasıyla konuya dikkat çekmeye çalıştıklarını söyledi. Yıldızkaya, “Diriliş Yolu yürüyüşleriyle, spor etkinlikleri, kültürel etkinlikler, sanatsal faaliyetler ile konuya dikkat çekmeye çalıştık. Büyükşehir Belediyemizin katkıları önemliydi. Teşekkür ediyoruz kendilerine, sayın Başkanımıza” dedi.
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Öztunç, Erdoğan'ın miting fotoğrafını paylaştı
- İnce'nin WhatsApp mesajı partiyi karıştırdı
- Canlı yayında gergin anlar
- Muğla Datça'da deprem
- Fethullahçılar gitti Menzilciler geldi
- Kulislerde ‘Millet İttifakı dağılıyor mu’ sorusu
- Arınç'tan Kültür Bakanlığı'na 'Yılmaz Güney' tepkisi
- Aşı karşıtlarından maskesiz miting
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'e kötü haber