28 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallarındaki yaz üretiminin düştüğünü, doğalgaza yapılan zammın da santrallardaki üretim maliyetini artırdığını açıkladı. Akın, “Yaz aylarında elektrik zammı yine gündemde. Vatandaşı elektrik değil, faturası çarpacak. İktidar, şirketler yerine vatandaşı kollamayı tercih etmeli” dedi.

CHP’li Akın, elektrik faturalarında yaşanması beklenen zamla ilgili hazırladığı çalışmada şu bilgilere yer verdi:

- Türkiye’de büyük bir kuraklık yaşanıyor. Tarımı ve gıda güvenliğini olumsuz etkileyen bu durum, Türkiye’nin enerji üretimini de sekteye uğratacak.

- Yaz aylarında ülkemizde elektrik tüketimi artıyor. Temmuz ve ağustosta elektrik tüketimi yıl içindeki en üst seviyeye ulaşıyor. Üretim düşüşü, fiyatların yükselmesine neden olacak.

- EPDK elektrik tarifesini 3 aylık dönemlerle belirliyor. Bu kapsamda temmuz ayında yeni tarifenin yayımlanması bekleniyor. İktidar, kendi yandaş şirketlerini değil, vatandaşı kollamayı tercih ederse elektrikteki maliyet artışını halka yansıtmamayı tercih edebilir. Elektrik tarifesinin zamlanması sadece konutları değil, çiftçimizi ve sanayicimizi de olumsuz etkileyecek.