Dağıtım şirketinin çözümü: Kaçak elektrik ve kesinti İHA'larla tespit edilecek

22 Haziran 2021 Salı, 12:59

Doğu Anadolu Bögesi'ndeki 7 il, 58 ilçe ve 4 bine yakın köyde faaliyet gösteren Aras Elektrik Dağıtım Şirketi (EDAŞ), insansız hava aracı (İHA) ile kaçak elektrik kullanımını önlemeye çalışacak.

İHA ile zamandan ve iş gücünden daha çok faydalanacaklarını söyleyen Genel Müdür Fikret Akbaş, "Göreve başlarken iki ana hedefimiz vardı. Birisi enerjinin kalitesini artırmak, diğeri de hizmetin kalitesini artırmak. Geldiğimiz noktada gerek enerji altyapısı gerek hizmet kalitesiyle bölgemiz en üst seviyeye gelmiş durumda. Bu kaliteyi bir adım daha ileriye taşıyabilmek için yeni teknolojik yatırımlarımızdan olan insansız hava aracını envanterimize kattık. 2013 Haziran ayından 2020 yılının sonuna kadar 120 milyonu teknolojik yatırım olmak üzere toplamda 1,5 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2025 yılına kadar 300 milyonu teknoloji yatırım olacak şekilde toplam 3,4 milyar lira yatırım yapılmasını planladık. Hedefimiz, bölgede enerji kesintisini unutturmak. Bölgede ciddi kesintiler yaşanmıyor" diye konuştu.

İnsansız hava aracını kullanmada 3 hedeflerinin olduğunu belirten Akbaş, "İlk hedefimiz bölgenin yatırım programına uygun olarak üretmemiz gereken projelerin harita altyapısının görüntülerini almak olacak. İkinci hedefimiz, bölgemizdeki enerji kesintisini arıza anında en kısa sürede ulaşmak olacak. Termal kameralarda gökyüzünden arıza kaynaklarını tespit edeceğiz. Üçüncüsü ise bölgemizde yüzde 45'ten yüzde 20'li oranlara düşürdüğümüz kaçak elektrik kullanımın da daha çok önünü keseceğiz" dedi.