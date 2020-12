Yazar Metin Arditi ile online edebiyat sohbeti

04 Aralık 2020 Cuma, 09:30

Metin Arditi

Institut français Türkiye’nin düzenlediği edebiyat sohbetleri serisi "SALON Edebiyat", 16 Aralık'ta yapılacak etkinliğinde Türk kökenli İsviçreli yazar Metin Arditi’yi ağırlayacak.

Yiğit Bener tarafından sunulacak edebiyat sohbetine, yazarın 2021’de Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanacak olan "Mon père sur mes épaules" adlı kitabının çevirmeni Ayşenaz Cengiz de eşlik edecek.

Zoom üzerinden online olarak gerçekleşecek etkinlik, 19.00'da başlayacak.

Zoom platformunda gerçekleşen "SALON Edebiyat" konferanslarına katılım ücretsiz, konferansı izlemek için Institut français Türkiye’nin http://www.ifturquie.org adresli internet sitesinden kayıt yaptırılabiliyor.

METİN ARDİTİ KİMDİR?

Türkiye’den yedi yaşında ayrılan ve Cenevre’de yaşayan Metin Arditi yirmiden fazla kurgu eserin (roman, hikaye ve oyun), edebi ve felsefi denemelerin yazarıdır ve bir çok ödül kazandı.

Atom mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi ile fizik bölümünden mezun olan Metin Arditi’nin birden fazla uğraşısı vardır: Ecole polytechnique de Lausanne Stratejik Konseyi’nin üyesidir ve burada fizik, ekonomi ve işletmenin yanı sıra roman yazımı dersleri verir. Ama aynı zamanda Orchestre de la Suisse Romande’ın de başkanıydı.

Kendisi aynı zamanda UNESCO’nun Fahri Büyükelçisidir. 1988’de Arditi Vakfı’nı kurdu. Daha sonra 2009’da (Elias Sanbar ile eş başkanlığını yaptığı) “Les Instruments de la Paix-Genève” Vakfı’nın kuruluşunda yer aldı ve Filistin ve İsrailli çocukların müzik eğitimini teşvik etti. Ardından 2014 yılında İsrailli Musevi ve Arap öğrenciler arasında katılımcıların kendilerini diğerinin yerine koydukları romantik bir kurgu yazmaları gereken yarışmalar düzenleyen “Arditi Kültürlerarası Diyalog Vakfı”nı kurdu ve başkanlık etti. Türkiye’de ilan edilen olağanüstü hal nedeniyle geçici olarak durdurulan, Türk ve Ermeni üniversiteleri arasında benzer bir yarışma düzenledi. 2016’dan beri Pôle Autisme Vakfı’na da başkanlık ediyor.

Son romanı "Rachel et les siens", dünyayı 'olduğu gibi ve olabileceği gibi' anlatan bir 'kale kadın'ın hikâyesi. Geçen yüzyılın başından beri Filistin tarihine net ve uzlaşmaz bir bakış atıyor ve her şeye rağmen Filistin topraklarında bir Yahudi-Arap yakınlaşması umudunu yansıtıyor: "Buradaki sorun şu ki herkes haklıdır" diyor yazar. Bu romanda, kendini solda, Viyanalı sosyalistlerin liderlerinden biri olan babasının geleneğinde kolayca tanımlayan alışılmadık bir entelektüel, zengin iş adamının bağlılığını yansıtıyor. Yazarın Türkçeye çevrilen tek romanı "Turquetto" Can Yayınları’ndan çıkmıştır.