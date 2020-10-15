Yazar Sema Kaygusuz SALT'ın 'Ölüm/Hayat Olasılıkları' atölyesine konuk olacak

SALT'ın atölye programı Çalışma Grupları kapsamında yürütülen "Ölüm/Hayat Olasılıkları" atölyesine, 17 Ekim’de yazar Sema Kaygusuz konuk olacak. SALT Online YouTube kanalından yayımlanacak sunumda, geçmiş trajedilerle kurulan ilişkilerin gelecek kuşaklara vadettikleri incelenecek.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2020 Perşembe, 11:50
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Gözde İlkin’in Gaipten Gösteri serisinden Fısıltı, 2017

SALT'ın atölye programı Çalışma Grupları kapsamında Burak Delier’in yürüttüğü "Ölüm/Hayat Olasılıkları" atölyesine, 17 Ekim’de yazar Sema Kaygusuz konuk olacak.

SALT Online YouTube kanalından yayımlanacak sunumda, geçmiş trajedilerle kurulan ilişkilerin gelecek kuşaklara vadettikleri incelenecek.

Kaygusuz, "Yüzünde Bir Yer" (2009) romanından yola çıkarak canlı kalmakla canlı olmak arasındaki farklara bakarken canlı kalan kuşak ile canlılığı kutlayan kuşak arasında geçen zamanın öğrettiklerini tartışmaya açacak.

Delier’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek program buradan takip edilebilir.


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