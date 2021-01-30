Yazarımız Prof. Dr. Muammer Aksoy’u özlemle andık: Işığıyla aydınlatmaya devam ediyor

30 Ocak 2021 Cumartesi, 03:32

Bahçelievler’deki evinin önünde 31 Ocak 1990’da uğradığı silahlı saldırıyla katledilen, Atatürkçü Düşünce Derneği kurucusu, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi ve gazetemiz yazarı Prof. Dr. Muammer Aksoy, katledilişinin 31. yılında Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki gömütü başında anıldı. Tören, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olacağı için dün gerçekleşti. Törene Aksoy’un eşi Ülke Aksoy, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, genel sekreter Ersan Petekkaya, Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Kemal Koranel, Türk Hukuk Kurumu Başkanı Av. Yaşar Çatak ile yurttaşlar katıldı. Burada konuşan ADD Başkanı Altınışık, “Katledilen aydınlar ortak olarak Atatürkçüdür, Cumhuriyetçidir, devrimcidir. Haktan ve hukuktan yanadır. Muammer Aksoy, Atatürkçü Düşünce Derneği’ni kurduktan 7 ay sonra şehit edildi. Ölümün 31. yılında bile bizi aydınlatmaya, yol göstermeye devam etmektedir” dedi.

Türk Hukuk Kurumu Başkanı Çatak da “Hocamızın düşüncüleri bize her zaman ışık saçardı, o düşünceleri şimdi yıllar sonra bizlere reçete olmuştur” ifadelerini kullandı. Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Koranel ise Aksoy’u saygıyla andığını vurgulayarak “Başkanımız Muammer Aksoy, Atatürk ilke ve inkılaplarının, hukukun üstünlüğünün, insan hakları ve özgürlüklerinin korunmasında canı pahasına mücadele etmiştir. Bizler de Ankara Barosu olarak geçmişimizden aldığımız bu güç ile azim ve kararlılıkla mücadeleye devam ediyoruz ve gelecekte de devam edeceğiz. Başkanımızı rahmet, özlem ve saygıyla anıyoruz” diye konuştu. Aksoy anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından gömütüne karanfillerin bırakılmasıyla program sona erdi.