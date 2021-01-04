Yeni araştırma daha fazla yağ yakmanın yolunu gösterdi: Soğukta egzersiz
Yapılan yeni bir araştırma, daha düşük sıcaklıklarda kısa dönemli ve yüksek yoğunluklu egzersizler yapmanın normalden daha fazla yağ yaktırabileceğini öne sürdü.
"Kısmen fit, fazla kilolu" 11 yetişkin gönüllüyle yapılan bir çalışmada, sıfır derece Celsius’luk soğuk bir ortamda egzersiz yapıldığında, 21 derece Celsius sıcaklıktaki "termonötral" bir ortama kıyasla; lipid oksidasyonun (yağ yakmanın teknik dildeki karşılığı) üç kattan fazla artış gösterdiği bulundu.
Popular Science Türkiye'nin aktardığına göre, katılımcılara daha sonra her sıcaklıkta, bir dizi standart yüksek yoğunluklu aralıklı egzersiz (HIIE) idmanı yaptırıldı: Denekler yüzde 90 eforda on tane 1 dakikalık pedallama deparı (sprint), bunu takiben yüzde 30 eforda 90 saniyelik dinlenme pedallaması ve her iki oturumun sonunda da bir gevşeme dönemi uyguladı.
Kanada'daki Laurentian Üniversitesi’nde çalışan araştırmacılar, makalede şöyle aktardı: "Bu araştırma, düşük ortam sıcaklıklarının, yüksek yoğunluklu aralıklı egzersiz esnasında akut metabolizmanın yanısıra ertesi günkü yemek sonrası metabolizmanın üzerindeki etkilerinin araştırıldığı ilk çalışma.
Soğuk bir ortamda yürütülen yüksek yoğunluklu aralıklı egzersizin, termonötral bir ortama kıyasla akut metabolizmayı değiştirdiğini gözlemledik. Ancak soğuk bir uyarıcının ilave edilmesi, ertesi gün yemek sonrası metabolik cevaplar bakımından düşük avantaj sundu."
Araştırmacılar, ertesi gün yapılan kahvaltıdan sonra (yemek sonrası dönem) yağ yakımında kayda değer bir farklılık yaşanmadığını buldu.
En Çok Okunan Haberler
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- AKP İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan FETÖ paylaşımı
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Emekli maaşları için kanun teklifi
- Boğaziçi Rektörü'nün Türkçesini eleştirdi
- Vallahi aç kaldık, topluyoruz
- Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- AKP İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan FETÖ paylaşımı
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Emekli maaşları için kanun teklifi
- Boğaziçi Rektörü'nün Türkçesini eleştirdi
- Vallahi aç kaldık, topluyoruz
- Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
- Memur-emekli zam oranları belli oldu