Yeni araştırma daha fazla yağ yakmanın yolunu gösterdi: Soğukta egzersiz

"Kısmen fit, fazla kilolu" 11 yetişkin gönüllüyle yapılan bir çalışmada, sıfır derece Celsius’luk soğuk bir ortamda egzersiz yapıldığında, 21 derece Celsius sıcaklıktaki "termonötral" bir ortama kıyasla; lipid oksidasyonun (yağ yakmanın teknik dildeki karşılığı) üç kattan fazla artış gösterdiği bulundu.

Popular Science Türkiye'nin aktardığına göre, katılımcılara daha sonra her sıcaklıkta, bir dizi standart yüksek yoğunluklu aralıklı egzersiz (HIIE) idmanı yaptırıldı: Denekler yüzde 90 eforda on tane 1 dakikalık pedallama deparı (sprint), bunu takiben yüzde 30 eforda 90 saniyelik dinlenme pedallaması ve her iki oturumun sonunda da bir gevşeme dönemi uyguladı.

Kanada'daki Laurentian Üniversitesi’nde çalışan araştırmacılar, makalede şöyle aktardı: "Bu araştırma, düşük ortam sıcaklıklarının, yüksek yoğunluklu aralıklı egzersiz esnasında akut metabolizmanın yanısıra ertesi günkü yemek sonrası metabolizmanın üzerindeki etkilerinin araştırıldığı ilk çalışma.

Soğuk bir ortamda yürütülen yüksek yoğunluklu aralıklı egzersizin, termonötral bir ortama kıyasla akut metabolizmayı değiştirdiğini gözlemledik. Ancak soğuk bir uyarıcının ilave edilmesi, ertesi gün yemek sonrası metabolik cevaplar bakımından düşük avantaj sundu."

Araştırmacılar, ertesi gün yapılan kahvaltıdan sonra (yemek sonrası dönem) yağ yakımında kayda değer bir farklılık yaşanmadığını buldu.