Yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Adana'da, hastanede doğum yapan eşi ile bebeğini görmek için yola çıkan Mustafa Kaya'nın (28) motosikletine halk otobüsü çarptı. Kaya, telefonda kız olduğunu öğrendiği bebeğini göremeden yaşama veda etti. Kaza, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 7 Temmuz günü, Çukurova ilçesinde meydana geldi. Oto kiralama şirketinde çalışan Mustafa Kaya'nın hamile eşi Leyla Kaya, 6 Temmuz günü rahatsızlandı. Eşini özel hastaneye götüren Kaya, çalıştığı oto kiralama şirketine döndü. Bir gün sonra Leyla Kaya, doğuma alındı, kız bebek dünyaya getirdi. Telefonla bilgi verilen Kaya, hemen hastaneye gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Ancak Kaya'nın motosikletine Veysel K. yönetimindeki 01 J 0157 plakalı halk otobüsü çarptı. Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otobüs şoförü sevk edildiği adliyede, mahkemece ev hapsine çarptırıldı.
Halk otobüsünün kamerasına yansıyan kazada, Kaya'nın bebeğinin eşyalarının içinde bulunduğu çantaya sarıldığı görüldü.
Aile, kızına Azra Nur adını veren Leyla Kaya’ya eşinin öldüğünü söyleyemedi. Aile, genç kadına, eşinin kaza geçirdiğini ve hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.
Kızını göremeden yaşamını yitiren Mustafa Kaya, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Video Haberler
- Yusufeli Barajı şantiyesini sel suları bastı
- Köylüye hakaret eden kaymakam hakkında yeni gelişme
- Heybeliada'da yangın!
- Failin bulunması isteğiyle TEM'i trafiğe kapattılar!
- AKP'ye oy verdiğini söyleyen çiftçi böyle isyan etti
- Eşinin hatırasını böyle yaşatıyor
- Metroda dehşet anları! Önüne gelene bıçakla saldırdı
- Dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp, intihara kalkıştı
- Bir anne bunu nasıl yapabilir? Babadan iğrenç iddialar
- Akit'in Ayasofya yorumu: Artık hilafet gelmeli