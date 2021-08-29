Yeni evli çift, düğünlerine gelmeyenlere 2 bin TL fatura gönderdi

29 Ağustos 2021 Pazar, 13:10

ABD’de yaşayan Doug Simmons ve Dedra McGee çifti, Jamaika’da bir düğün organize etti. Düğüne katılım için davet gönderen çift, çok sayıda “Evet geliriz” yanıtı aldı.

Fakat buna rağmen bazı davetliler etkinliğe katılmadı.

Bunun üzerine çift, arkadaşlıklarını bitirmek pahasına çok sert bir hamle yaptı ve “Geleceğim” diyen yakınlarına etkinliğin düzenlendiği otelin faturasını gönderdi.

Recém-casados ??enviam fatura de R$1250 para convidados que não foram à cerimônia



Doug Simmons enfatizou que não se trata de dinheiro. Ele e a mulher ficaram magoados e se sentiram desrespeitados pelos não comparecimentos em seu casamento dos sonhos https://t.co/GKkd8ISpw9 — ? Robson Freire ? (@robsongfreire) August 28, 2021

Sözcü'de yer alan habere göre etkinliğe katılmayanlardan otelin ücreti olan 240 dolar (yaklaşık 2 bin TL) istenirken çift, aradan çekilerek davetliler ile oteli karşı karşıya getirdi.

Simmons sosyal medya hesabı üzerinden, “Bu fatura size gönderildi çünkü etkinliğe geleceğini söyleyerek ona göre rezervasyon yaptık ve sizin de yeriniz hazırdı. Dolayısıyla bize son dakika da olsa gelemeyeceğinizi söylediğiniz için size yerinizi ayırmıştık. Ödeme yapmak için tercihinizi söyleyin lütfen. Teşekkürler” dedi.