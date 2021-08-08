Yeni Milli Eğitim Bakanı, eski görevinden istifa etti

08 Ağustos 2021 Pazar, 16:15

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, gerek Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu gerekse bakanlıkta etkili olduğu ifade edilen vakıf ve cemaatler ile bütçe sıkıntısı nedeniyle “tepki olarak” istifa ettiğine işaret ediliyor.

Selçuk’un istifası sonrası göreve getirilen Mahmut Özer'in, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bakan Özer'in, 6721 Sayılı Kanun gereği Milli Eğitim Bakanlığını temsilen bulunduğu Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğini, Bakanlık görevini devraldığı 6 Ağustos 2021 itibarıyla bıraktığı kaydedildi.

FETÖ'NÜN İŞLETTİĞİ OKULLARI DEVRALDI

15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce kurulan Türkiye Maarif Vakfı, Afganistan, Çad, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine, Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo, Mali, Moritanya, Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Tunus, Venezüella ve Irak'taki FETÖ'nün işlettiği okulları devraldı.

İMAM HATİP KÖKENLİ

Selçuk’un yerine getirilen yeni bakan Özer, Tokat İmam Hatip Lisesi mezunu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünü bitiren Özer, 2010-2017 yılları arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin rektörlüğü görevini üstlendi. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Vekilliği, Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul üyeliği görevlerinde de bulunan Özer, 2017’de ÖSYM Başkanlığı’na atandı. Özer, 2018’de Milli Eğitim bakan yardımcılığına atanmıştı.