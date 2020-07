Yeni "Scarface" filmi nasıl olacak? İşte yeni filme dair tüm ayrıntılar

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:47

Geçtiğimiz mayıs ayında orijinali 1932 yılında Howard Hawks yönetmeliğinde çekilen, 1983 yapımı Brian De Palma imzalı yeniden çevrimiyle sinema tarihine damga vuran Scarface uzun süredir gündemdeydi. Luca Guadagnino, yeni bir Scarface filmi yapacağını duyurmuştu.

I Am Love ve Call Me by Your Name gibi filmlerle adından övgüyle söz ettiren Luca Guadagnino, yöneteceği yeni Scarface filmi hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"YENİ SCARFACE ZAMANIN RUHUNA UYGUN OLACAK"

Guadagnino, Variety ile gerçekleştirdiği söyleşide, "İnsanlar sadece yeniden çevrim yaptığımı iddia ediyor ama gerçek şu ki sinema var olduğundan beri kendini yeniden çeviriyor. Bu, orijinal hikâyeler bulamamanın tembel bir yolu olduğu için böyle değil. Her zaman belirli hikâyelerin zamanımız hakkında ne söylediğine bakmakla ilgili" ifadelerini kullandı.

Guadagnino, daha önce de Howard Hawkes'ın yönettiği ilk Scarface filmi için, "İçki yasağının olduğu döneme dairdi. Elli yıl sonra Oliver Stone ve Brian De Palma, Hawkes'ın filminden çok farklı bir film yaptılar. Benim versiyonum da zamanın ruhuna uygun olacak" demişti.

OYUNCULAR HENÜZ BELLİ DEĞİL

Guadagnino'nun yöneteceği filmde hikâye Los Angeles'ta geçecek. Tony Montana'yı canlandıracak oyuncunun henüz belli olmadığı bu filmin ne zaman çekileceği bilinmiyor.

Kaynak: CHIP Online